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Tekirdağ'da mutfakta yemek pişiren kadın kendini yaktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mutfakta yemek pişiren kadın, sobanın parlaması sonucu çıkan yangında yaralandı.

  • İHA
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Olay, Hacıevhat Mahallesi Huzur Sokak üzerinde bulunan Tevfik Sepetçi’nin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerinden Sevdiye Sepetçi sobayı yakarak üzerinde yemek pişirmeye başladı. Bir anda sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine yangın, büyümeden söndürüldü.
 
Yangın esnasında yaralanan Sevdiye Sepetçi, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanan evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
 
Öte yandan olayla ilgili konuşan ev sahibi Tevfik Sepetçi, "Evde dinlenirken bir ses duydum. Gelin sobada yemek pişirirken, parlama sonucu yangın çıkmış. İtfaiye ekiplerimiz zamanında gelip söndürdü. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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