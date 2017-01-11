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Tekirdağ'da okullar tatil mi

Tekirdağ'da yarın 13 Ocak Cuma okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? Yoğun kar yağışının devam ettiği Tekirdağ'da öğrenciler bu soruların cevabını arıyor.

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Tekirdağ'daki öğrenciler okulların yarın da tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Meteoroloji'den Trakya için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarıda don ve buzlanma konusunda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Günlerdir soğuk ve kar yağışlı havanın hakim olduğu Tekirdağ'da okulların tatil edilmesine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan karar veriyor. Öğrenciler şimdi Valilik'ten yapılacak tatil açıklamasını bekliyor.
 
TEKİRDAĞ'DA YARIN 13 OCAK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Trakya'da şu an için Tekirdağ Valiliği tarafından herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Tekirdağ için yapılacak son dakika tatil açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
 

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METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI: Trakya'da Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!
Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut olan kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Ayrıca buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır.
 
TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
 
 

Yorumlar

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Bedirhan12.01.2017 20:33
vali amca nolur tekirdağda tatil yap donuyoruz ve bu halde okula gidemiyoruz vali amca
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Selenay12.01.2017 01:18
Yarın okUçlar tatil olsun lutfen bazı çocuklarımız hasta sabah 6 45 te okula gidiyorlar yerler buz çocuklara bişiy olur diye çok korkuyoruz 12 Ocak yani perşembe günü lütfen çocuklarımıza tatil olsun
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ayaszdegd11.01.2017 23:03
ya tekirdağda tatil olmasın
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Ata sude11.01.2017 19:05
Lütfen Tekirdağ ve ilçelerinde de tatil olsun çünkü yollarda buzlanmalar var biz nasıl okula gidicez tehlikeli arabalarda kayıyor tekerlekleri buzdan lütfen tatil olsun vali amca lütfen yerler çok buzlu ve karlı sabaha karşı kar yagicakmis biz nasıl okula gideriz o karda buzda lütfen vali amca tatil olsun
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furkan dim11.01.2017 18:27
lütfen şunu direkman 15 tatil yapın yaaaaaaaaaaaaaaa
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