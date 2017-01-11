Tekirdağ'da okullar tatil mi

Tekirdağ'daki öğrenciler okulların yarın da tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Meteoroloji'den Trakya için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarıda don ve buzlanma konusunda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Günlerdir soğuk ve kar yağışlı havanın hakim olduğu Tekirdağ'da okulların tatil edilmesine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan karar veriyor. Öğrenciler şimdi Valilik'ten yapılacak tatil açıklamasını bekliyor.

TEKİRDAĞ'DA YARIN 13 OCAK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Trakya'da şu an için Tekirdağ Valiliği tarafından herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Tekirdağ için yapılacak son dakika tatil açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI: Trakya'da Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut olan kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Ayrıca buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır.

TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU