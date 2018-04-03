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Tekirdağ’da seyir halindeki halk otobüsünden düşen yolcu ölümden döndü

Otobüsten düşen Kadriye E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya sebep olan şoförün görevinden alındığı öğrenildi

  • İHA
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Tekirdağ’da seyir halindeki özel halk otobüsünden yola düşen yolcu ölümden döndü. O anlar kameralara yansıdı.
 
İHA'nın haberine göre, Tekirdağ’da geçimini sağlamak için mendil satan ‘Kadroş’ lakaplı engelli Kadriye E. seyir halindeki özel halk otobüsünde açık olan ön kapıdan yola düştü. Yaşanan o anlar ise otobüsün kamerasına yansıdı.
 
Otobüsten düşen Kadriye E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya sebep olan şoförün görevinden alındığı öğrenildi.

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