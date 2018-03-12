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Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kentte 2 gündür etkili olan ve sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis, özellikle şehir merkezi ile Tekirdağ-İstanbul, Tekirdağ-Malkara karayollarında görüş mesafesini kısalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisli havanın öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu arada, sis, balıkçı barınağında bekleyen teknelerle güzel görüntüler oluşturdu.

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