Tel Rıfat nerede harita üzerindeki konumu neresi Tel Rıfat neden önemli

Tel Rıfat nerede, neden önemli? Tel Rıfat'ın harita üzerindeki konumu neresi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tel Rıfat konusuna ilişkin gerçekleştirilen önemli açıklamaların hemen sonrasında Tel Rıfat'ın nerede olduğu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Zeytin Dalı Harekatı'nda tamamen kontrol altına alınan Afrin'in ardından kritik bölge Tel Rıfat'ta operasyon başladı. Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana Türkiye'nin kontrol altına almak istediği Tel Rıfat, sadece Afrin Harekatı açısından değil, Suriye'deki geçiş noktaları açısından da önemli bir boğaz. Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde Suriye'deki Tel Rıfat bölgesiyle ilgili kamuoyunu yakından ilgilendirecek açıklamalara yer verdi. Daha önceki açıklamalarında Sincar için düğmeye basılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgede gerekli operasyonun başladığını ve Tel Rıfat bölgesini de çok kısa bir zaman zarfında kontrol altına almak yönünde hedeflerin bulunduğu sözlerini kaydetti. Gerçekleştirilen Tel Rıfat açıklamalarının hemen ardından kamuoyu tarafından Türkiye için kritik öneme sahip Tel Rıfat bölgesinin nerede olduğunu merak edilerek internet aracılığıyla sorgulamalarına ağırlık kazandırdı. İşte Tel Rıfat ile ilgili merak edilenler..



Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de kontrolün tamamen sağlanmasının ardından gözlerin çevrildiği Tel Rıfat'a yönelik operasyonun başladığı bildirildi.



Bir süredir hazırlıkları yapılan operasyon, Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in edindiği bilgiye göre bugün itibarıyla başladı.



Tel Rıfat ilçesi, Afrin’in 21 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Suriye’yi, Türkiye üzerinden batı dünyasına bağlayan Kilis-Halep Karayolu’nun geçtiği Tel Rıfat, Minnag Havaalanı gibi önemli bir lojistik üs noktasına da ev sahipliği yapıyor.







KRİTİK BÖLGE TEL RIFAT



Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in aktardığı bilgilere göre önemli bir nokta olan Tel Rıfat, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana Türkiye'nin kontrol altına almak istediği bir yer.



Tel Rıfat sadece Afrin Harekatı açısından değil, Suriye'deki geçiş noktaları açısından da önemli bir boğaz. Dolayısıyla Tel Rıfat hattının kontrol altına alınması önemli ölçüde doğu - batı güzergahının, El-Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulması fırsatını sağlayacağı belirtiliyor.



Afrin'in kontrol altına alınmasının ardından terör örgütü PYD'nin "Gerilla savaşı yapacağız, Afrin'e dışarıdan saldıracağız" açıklamaları medyaya yansımıştı. Afrin'in güvenliği Tel Rıfat'tan geçtiği ifade edilirken kontrolün sağlanması durumunda PYD/PKK'nın orada yeniden güç kazanması zor.









CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEL RIFAT AÇIKLAMASI!



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridorunu Akdeniz'e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız." şeklinde ifadelere yer verdi.



TEL RIFAT NEREDE?



Suriye’nin kuzeybatısında yer alan bir şehir olan Tel Rıfat, Halep ilinin kuzeyinde ve yine Halep’ten 40 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.



Tel Rıfat'ın kuzeyinde Kilis, batısında da Afrin bölgesi yer almaktadır. Civar yerleşim birimleri arasında; kuzeyinde Azez, doğusunda, Mare’, güneyinde Kefr Naya, güneybatısında Deyr Cemâl ile Akıbe, batısında da İbbin Semaan şehirleri bulunmaktadır.



2004 sayımındaki nüfusu 20.514 kişi olan ve Afrin’in doğusundaki kritik ilçe Tel Rıfat aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekâtı ile alınan Mare’ye oldukça yakın bir konuma sahiptir.



Tel Rıfat’ın Türkiye’ye kuş uçuşu uzaklığı 17 kilometredir.



12 Mart 2018 tarihinde Suriye Demokratik Güçleri şehrin civarındaki Deyr Cemâl ile Kefer Neye kasabalarını Suriye Ordusu'na devretti.



ZEYTİN DALI TEL RIFAT'IN ALINMASIYLA TAMAMLANACAK



20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı, Tel Rıfat'ın alınmasıyla tamamlanacak.



OPERASYONA 10 BİN SİLAHLI UNSUR KATILACAK



İhlas Haber Ajansı, bugün geçtiği haberde namluların Tel Rıfat'a çevrildiğini bildirmişti. Ajans, ÖSO'ya bağlı 10 bin silahlı unsurun operasyona katılacağını aktarıyor.



TEL RIFAT HALKI TSK'YI DAVET ETMİŞTİ



Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının kurtarılması için bir araya gelmişti. Azez ile Siccu arasındaki Siccu Kavşağı Meydanında toplanan ve ellerinde Türk ve ÖSO bayrağı taşıyan göstericiler, Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat'a genişletilmesi için çağrıda bulunmuştu.



2 YILDIR TERÖRİSTLERİN ELİNDE



Tel Rıfat, Afrin'in 25 kilometre güneydoğusunda, 50 bin nüfusa sahip bir ilçe. Terör örgütü YPG/PKK, 2 yıl önce rejimin de desteğiyle bu ilçeyi ele geçirdi.



Terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçan binlerce Tel Rıfatlı, Fırat Kalkanı bölgesine sığındı. Tel Rıfat'ın 1 kilometre uzağındaki Şeyh İsa Köyü de 2 yıldır teröristlerin kontrolünde.