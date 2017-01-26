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Telefon bataryası böyle patladı

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki bir iş yerinde telefon bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Özgürlük Meydanı'ndaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, bir müşterisinin cep telefonunun bataryasını değiştiren iş yeri sahibi Ahmet Kızıl, bataryanın aniden patlama sonucu elindeki telefonu cam tezgaha fırlatıyor.

Bu sırada patlama dolayısıyla panik yaşayan müşteriler ise hızla dışarı çıkıyor.Kızıl, patlamanın bataryadaki kısa devreden kaynaklandığını ifade ederek, "İçerideki herkes panikle dışarı kaçtı. Allah'tan bir şey olmadı. Telefonun bataryasını değiştirdik sorunsuz bir şekilde müşteriye verdik." dedi.

 

 

 

 

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