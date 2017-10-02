Telefon dolandırıcılarının bu seferki kurbanı 14 yaşındaki küçük kız

Gaziosmanpaşa’da telefonla kendisini polis olarak tanıtıp 14 yaşındaki kızın üzerinde Oyun oynayan dolandırıcılar, ailenin 30 bin TL değerindeki altınlarını alıp kayıplara karıştı. Telefonda bir parola belirleyip kapıya geldiklerinde de küçük kıza bu parolayı söyleyerek eve giren dolandırıcıların dikkat çeken rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu kez de telefon dolandırıcıların hedefi Gaziosmanpaşa'da yaşayan Karalı ailesi oldu. Geçtiğimiz Perşembe günü evin 14 yaşındaki kızı evde yalnız olduğu sırada telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, bir kuyumcuda soygun olduğunu ve babasının kimliğinin kuyumcuda bulunduğunu söyledi. Babasının polislerin elinde olduğunu ve dayak yediğini söyleyen dolandırıcılar, küçük kızdan evde bulunan altınları kuyumcudakilerle karşılaştırmak için istediler. Küçük kızın tedirgin olması üzerine dolandırıcılar evde bulunanların kimlik bilgilerini söyleyerek kızı inandırmaya çalıştılar. Yaklaşık 2 saat süren telefon konuşmasının ardından ikna olan küçük kız 30 bin TL değerindeki altınları dolandırıcılara teslim etti. Altınları alan dolandırıcılar kayıplara karışırken, olaydan sonra eve gelen baba Yusuf Karalı ise durumu polislere bildirdi.

Yapılan telefon konuşmasında ikna olan küçük kızdan dolandırıcılar, evde bulunan altınları poşete koymasını istedi. Daha sonra ise eve geleceğini söyleyen dolandırıcılar, kapıya geldiklerinde ‘Bayrak’ diyeceğini küçük kızın da ‘Vatan’ diyerek altınları teslim etmesini istedi. Yaklaşık 2 saat süren konuşma sonrasında eve gelen dolandırıcılar parolayı söyleyip altınları alarak kayıplara karıştı.