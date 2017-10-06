Televizyon haberleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Bursa’da bir bankanın ATM cihazına dolandırıcılar tarafından yapışkanlı düzenek kuruldu. Para yatıracağı sırada bu sistemi fark eden vatandaş, önce düzeneği söktü daha sonra polisi ekiplerine durumu bildirerek dolandırılmaktan kurtuldu. Akıllı vatandaş dolandırıcılar tarafından kurulan düzeneği haberlerden takip ettiği için farkına vardığını söyledi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki bir bankaya ait ATM’de meydana geldi. 33 yaşındaki Niyazi İşler para yatırmak için ATM’ye geldi. Bankamatikte para yatırma işlemini yapan İşler son anda ATM de düzenek olduğunu fark etti. Dolandırılmamak için düzeneği yerinden çıkaran genç adam daha sonra polis ekiplerine durumu bildirdi.

"Dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu"

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumun dolandırıcılık vakası olduğunu ortaya çıkardı. Yapışkanlı düzeneğin ATM'den çıkarılmasının ardından çekmek istediği parayı alan vatandaş, dikkati üzerine dolandırılmaktan kurtuldu. Olay yeri inceleme ekipleri, yapışkanlı düzeneği incelemek için emniyete götürürken, polis ekipleri de düzeneği kuran şahıs ya da şahısların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Düzeneği fark eden Niyazi İşler, "ATM ye para yatırmak için geldim. Düzenek olduğunu fark ettim. Bunu kopardım kenara koydum ve polis ekiplerine haber verdim. Daha önce basında gördüğüm kadarıyla aynı olduğunu fark ettim" dedi.

"Yapışkanlı düzenek nedir?"

Son zamanlarda bankamatiklerde sıkça görülen ve birçok vatandaşın bu düzenek yüzünden dolandırıldığı sistem de dolandırıcılar, ATM içine yapışkanlı bir düzenek yerleştiriliyor. ATM’den çekilmek istenen para bu düzeneğe takılıyor. Teknik bir sıkıntı olduğunu düşünen kullanıcı, ATM önünde ayrılırken, düzeneği yerleştiren kişiler gelip paraları alıyor.