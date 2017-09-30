Televizyonda konuşunca 11 yıllık sır ortaya çıktı

Eskişehir'de oturan Hasan Çiloğlu, 2006 yılı Nisan ayında ortadan kayboldu. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Hasan Çiloğlu'nun yakınları ile arkadaşı olan Ayhan Demir bir süre önce ulusal bir kanalda yayınlanan 'Sen İste Yeter' adlı programına katıldı. Ayhan Demir kendisine yöneltilen sorulara çelişkili yanıtlar vermesi programı izleyen polislerin dikkatini çekti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, kayıp olan Hasan Çiloğlu'nun en son Ayhan Demir'le görüldüğünü belirledi. Ekipler, Demir'in arkadaşını öldürüp cesedini de evinin bahçesine gömmüş olabileceği olasılığını değerlendirerek Ayhan Demir'in Eskişehir'in Erenköy Mahallesi Kınalı Sokak'taki tek katlı evinin avlusunu belediye ekiplerine kazdırdı.

İş makinesiyle yapılan kazıda daha önce su kuyusu olarak kullanılan üzerine betonla kapatılmış yerde Hasan Çiloğlu'na ait olduğu sanılan insan kafatası, kemikler ve elbise parçaları bulundu. Kafatası kemikler ve elbise parçaları otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri Ayhan Demir'i Sakarya'da yakalayarak gözaltına aldı.

Eskişehir'e getirilen Ayhan Demir, sorgusunda arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Demir, olay günü Hasan Çiloğlu'ndan alacaklı olduğu parasını istediği, bu nedenle aralarında çıkan kavga sırasında kırılan mutfak camı parçasını alıp Çiloğlu'nu boynundan yaraladığını, öldüğünü anlayınca da evinin bahçesindeki su kuyusuna attığını söyledi.

Ayhan Demir, sorgusunun tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Demir, 'Arkadaşını niye öldürdün?' diyen soran bir gazeteciye 'Ne yapacaksın oğlum, niye soruyorsun?' diyerek tepki gösterdi.