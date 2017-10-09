TEM Otoyolu’nda trafiği tehlikeye sokup göbek attılar

TEM Otoyolu Okmeydanı ayrımlarında sabah saatlerinde türkü söyleyip göbek atan gençler görenleri şaşkına çevirdi. Motosikletleriyle İstanbul’a gelen Abdulsamet Doğan, Batuhan Kartal, Uğur Kılıç ve Ozan Yılmaz Öztürk memleketlerine dönmek için yola çıktı. Gençler, otoyol üzerinde seyir halinde olan bir otomobilden Ankara’ya özgü bir müzik duyunca dayanamayıp Okmeydanı ayrımında durdu. Yolun ortasında Ankaralı Namık’ın “Çekirge” şarkısını söyleyerek göbek atan gençler renkli görüntüler oluşturdu. Gençler oynarken seyir halinde olan bazı sürücüler ise korna çalarak motosikletlilere tepki gösterdi.

“Yanımızdan geçen bir araçta duyduk, bizde durup oynayalım dedik”

Oynayan gençler Batuhan Kartal, “Ankara’dan geldiğimizi belli etmek istedik. Biz zaten kapı gıcırtısına oynayan insanlarız. Şu an İstanbul TEM Otoyolu’ndayız. Araçlar seyir halinde ama biz onları riske atmadan oynuyoruz. Ankara oyun havasını özledik, seyir halindeyken yanımızdan geçen bir araçta duyduk. Bizde durup oynayalım dedik, sonra durduk oynadık. Biz koyu Ankaragücü taraftarıyız, buradan tüm takıma ve başkanımıza selam olsun” dedi.

Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan gençler daha sonra motosikletlerine binerek Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı.