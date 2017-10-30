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TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü

TEM Otoyolu'ndan bariyerlere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

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TEM Otoyolu'nda bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Avcılar istikametine seyreden 34 EZ 3531 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücü Cansu Sert, aracın içerisinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sert'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından TEM Otoyolu bir süre trafiğe kapanırken, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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