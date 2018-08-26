TEM'de kaza: 2'si ağır 8 yaralı

TEM Otoyolu Levent Etiler yol ayrımında bir minibüs takla attı. Minibüs içerisindeki çok sayıda yolcu yaralanırken, yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kaza saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapıyor. Bazı yaralıların yerde beklediği görülüyor. Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.