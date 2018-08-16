TEM'de bir sürücü yaralı köpeği aracına alarak veterinere götürdü

Kaza saat 08.50 sıralarında Ataşehir TEM otoyolunda meydana geldi. Yola atlayan bir köpeğe seyir halindeki bir otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken bir yaya, bir motosiklet ve bir otomobil sürücüsü ise yardıma koştu. Kadın sürücü aracından çıkardığı bezi köpeğin altına koydu. Motosiklet sürücüsü ve yaya ise köpeği araca taşıdı. Kadın sürücü köpeği veterinere götürürken o anlar İBB'ye ait trafik kamerası tarafından görüntülendi.