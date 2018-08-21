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Temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu vurulan genç yaralandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu vurulan genç yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Suvacık Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki S.Y, babasına ait pompalı tüfeği temizlediği sırada silah ateş aldı.
 
Bacağından yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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