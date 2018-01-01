Tendürek'te kar ve tipi ulaşımı etkiliyor

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı-Van karayolundaki Tendürek Geçidi'nde ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayıp yılın ilk dakikalarında etkisini artıran kar yağışı, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek Geçidi'nde devam ediyor.

Geçidin yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar rampalarında tipiye dönüştüğü için zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açan kar yağışı nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede, karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de yollardaki buzlanmalara karşı sürücüleri zincir takmaları ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.