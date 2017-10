TEOG yerine gelen açık uçlu sınav soruları nasıl 2018 liseye girişte uygulanacak merkezi sınav için örnek sorular

2018 yılında 8. sınıflar için TEOG'un yerini alacak sistem de yavaş yavaş ortaya çıkınca yıl sonunda 8'nci sınıflara uygulanacak merkezi sınavda sadece açık uçlu soruların çıkacağı belirtildi. Örnek sorular üzerinden giderek öğrencilerin nasıl cevap vermesi gerektiğine dair, doğru cevap kabul edilecek kurallar ve yanlış cevap kabul edilecek tüm hususlar soru örnekleriyle detaylı bir şekilde sizlere bu haberimizde derledik. Ayrıca MEB https://odsgm.meb.gov.tr adresinden açık uçlu soru örneklerini yayımladı. Öğrenciler için tüm derslerden açık uçlu sınav soruları ve liseye girişte uygulancak yeni sınav sisteminde öğrencilerin kullanacakları cevap kağıdını resmi internet sayfasından ulaşabilirler.



TEOG yerine gelecek yeni sistemi anlatan Başbakan Yıldırım, soruların test değil klasik sorular olacağını belirtti. Başbakan Yıldırım, TEOG konusunda bilenin de bilmeyenin de yorum yaptığını söyledi. Yeni uygulamayla testli sınavın kalktığını merkezdeki havuzdan gelecek sorularla açık uçlu tek sınav yapılacağını söyledi.



Yıldırım, “Artık açık uçlu sorular olacak. A, B, C şıkkı yok. Çalıştıysa öğrenci zaten buna cevap verecek. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyette esas belirleyici notlar olacak” diye konuştu.



''SORULAR TEST DEĞİL''



Sorular test değil. Sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular sosyal bilgiler şunu anlat. Matematik şu problemi çöz. A şıkkı mı B şıkkı mı C şıkkı mı falan yok. Açık uçlu sorular sorulacak. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyete esas belirleyici notlar olacak.







LİSEYE HAZIRLANACAKLAR



Öğrencinin gideceği lisenin türüne göre hazırlanması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Nereye gidecekse ikinci 4 yılda şekillenmesi lazım. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5, 6, 7 ve 8... Bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi ve kabiliyeti ne tarafa gidiyor? Buralar izleniyor ve tespit ediliyor. Buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor Olay bu. Burada elde edilen sonuç 4 yılın sonucuyla birleştiriliyor. Bir mezuniyet ortaya çıkıyor. Ona göre öğrenci istediği yere yerleşiyor” dedi.



Torunum bile bunun stresine girmiş



Mevcut sistemde çocukların çocukluğunu yaşayamadığını ifade eden Yıldırım, “Perişan oluyor. Stres... Sınava girecek her tarafı titriyor çocuğun. 6. sınıfa giden torunum var. Gittim, boynuma sarıldı. ‘Dede TEOG kalktı, ne güzel.’ dedi. ‘Kızım senin TEOG’la ne işin var?’ dedim. O bile TEOG stresine girmiş. Daha iki sene var. Yazık günah değil mi bu evlatlarımıza. Bırakalım istedikleri gibi sosyal faaliyetlerini de yapsınlar, derslerine de çalışsınlar” dedi.



BİR MÜDDET DAHA VAR



Tek bir sınav. Bir müddet daha. Bu da esasında ortaokuldan liseden gelen başarıyla birleştirilerek bu sınav gerçekleştirilecek. Bu sınav tek başına belirleyici bir sınav olmayacak. Böylece öğrencilerimizin 12 yıllık birikimini bir iki saatlik heyecana sığdırarak onların geleceğini belirleyemeyiz” dedi.



Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:



''4 yılını ilkokul 4 yılını ortaokul olarak okuyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5-6-7-8 bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi tespit ediliyor. Buna belirli oranda da katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendine göre yapmıyor. Okuma sistemi de dışarıda okunuyor. Mezuniyet puanı çıkıyor o puana göre öğrenci istediği yere yerleşiyor.



Örnek açık uçlu soru, kazanımı, doğru ve yanlış cevap değerlendirmesi -1

Kazanım: Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır şeklinde belirtildi.



Soru: Her çocuğun mutlaka olumlu yönleri vardır. Bu yönler, anne baba tarafından altı çizildiğinde artma eğilimi gösterir. Bu da çocuğun kişilik gelişimini olumlu etkiler. Bu metinde geçen “altı çizildiğinde” sözcük öbeğinin metne kattığı anlamı yazınız.









Örnek açık uçlu soru, kazanımı, doğru ve yanlış cevap değerlendirmesi - 2



Kazanım: Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.



Soru: Yazar ilk romanında oldukça başarılı bir iş çıkarmıştır. Duru ve akıcı anlatımıyla edebiyat dünyasına etkileyici bir giriş yapmıştır. Fakat bu roman daha çok, uzun öykü tanımına uygundur. Kahraman, anlatıcı, olay ve zaman gibi unsurlar uzun öyküde olduğu şekilde kurgulanmıştır. Bu metnin anlatım özelliklerini göz önünde bulundurarak türünü yazınız.

Örnek açık uçlu soru, kazanımı, doğru ve yanlış cevap değerlendirmesi - 3



Kazanım: Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.

Soru: Çocukluğumun yaz akşamlarında mahalledeki arkadaşlarla açık hava sinemasına giderdik. Bu cümledeki fiilin nesnesine göre çatısını gerekçesiyle yazınız.

TEOG YERİNE SİSTEM ARAYIŞI



TEOG'un kaldırılması ile birlikte yeni sınav sistemi ile ilgili öğrenciler ve veliler üzerinde oluşturduğu bir stres var. 4 yılını ilkokul 4 yılını ortaokul olarak okuyor. Spor lisesine mi gidecek fen bilimlerine mi imam hatip'e mi gidecek. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5-6-7-8 bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi ne tarafa gidiyor? Spor mu sanat mı matematik mi? Buralar tespit ediliyor buna belirli oranda katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendine göre yapmıyor. Okuma sistemi de dışarıda okunuyor. Mezuniyet puanı çıkıyor o puana göre öğrenci istediği yere yerleşiyor. 6. sınıfa giden torunum var Bahar. Gittim sarıldı boynuma 'Dede TEOG kalktı ne güzel' Kızım senin ne işin var TEOG'la. O bile TEOG stresine girmiş. Daha 2 sene var. Yazık günah değil mi bu evlatlarımıza?



UZMANLAR AYNI FİKİRDE



Konuyla ilgili Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Açık uçlu sorulara ilişkin muhalefetin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Yılmaz, analiz yapabilme, kritik düşünebilme yeteneğini kazandırabilmek için bu soruların gerektiği konusunda eğitim uzmanlarının aynı fikirde olduğunu söyledi.



YERLEŞTİRMEDE 3'LÜ FORMÜL



MEB'in ise liseye yerleştirmede 3'lü formülü benimsediği öğrenildi. Buna göre özel okullar, sınavlarını ve mülakatlarını yaparak lise diploma puanı ve kendi belirledikleri kriterlere göre alım yapacaklar. Resmi Fen- Sosyal Bilim ve Proje okullarına alımlar, lise diploma puanında, okul türüne göre en başarılı öğrencilere en az yüzde 20'si açık uçlu olmak üzere sınavla öğrenci alımı yapılacak. Anadolu, Meslek Teknik ve İmam Hatip Liseleri'ne ise adrese dayalı sisteme göre öğrenciler yerleştirilecek. Adres dışında yapılan taleplerde ise okulların kontenjan açığının dikkate alınması üzerinde çalışılıyor