TEOG yerine yeni sınav sistemi son dakika Başbakan tarih verdi liseye giriş sınavı MİS nasıl olacak

TEOG'un yerine liseye giriş sınavında yeni sistemin bir hafta içinde açıklanacağını belirten Başbakan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Liseye girişte uygulanacak yeni sınav sistemi nasıl olacak? Puan düzenlemesi nasıl olacak? Hangi liseye kaç puanla geçiş yapılabilecek? Okul not ortalaması sınav sistemini etkileyecek mi? detayları bir hafta içerisinde belli olacak. Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu. Yıldırım, "Propagandalar yapılıyor 'eğitim sistemi alt üstü' oldu. Bunların hiç birisi gerçekle ile bağdaşmıyor. Bizim yapacağımız muhtemelen bir hafta içerisinde bunun detaylarını anne baba veliler ile paylaşmak. Yapacağımız şey TEOG'da da öğrencileri, sınav stresinden dolayı yanlış uygulamalarının önüne geçecek daha konforlu bir şey getiriyoruz" dedi. Peki TEOG’un yerine gelen Milli İzleme Sınavı nedir? MİS sınavı ne zaman?

"BU SENE EĞİTİM BÜTÇEMİZ, 130 MİLYARI BULDU"



Eğitime verilen desteğe değinen Yıldırım, "Eğitime son 15 yılda aşağı yukarı 11 kat artış sağladık. Bu sene eğitim bütçemiz, 130 milyarı buldu. Artırmaya da devam ediyoruz. İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana eğitimde kaliteyi, fırsat eşitliğini sağlamak için gayret gösterdik. 15 yıllık iktidar dönemimizde hükümetlerimizin önceliği hep eğitim oldu. Üniversite sayımız 76'dan 185'e çıktı. 110 binden fazla yabancı uyruklu üniversite öğrencisi var. Bunun en az 350 bin olması lazım. Ne kadar çok misafir öğrencimiz olursa hem üniversiteler para kazanır hem ömür boyu memleketimizin tanıtımını yapan gönüllü elçilerimiz olur" diye konuştu.







"ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ SADECE SINAVA ENDEKSLİ OLMAMALI"



Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Üniversitelerimizde bugünlerde sınav sistemine yönelik bir değişikliğe gidildi ve sistem basitleştirildi. Sınavlar bir günde iki oturum halinde tamamlanacak. Böylece sınav stresi biraz daha azalacak. Üniversitelere giriş sadece sınava endeksli olmamalı. Bütün kaderimiz o güne bağlanmamalı. Ortaokuldan liseden itibaren oluşan bir başarı seviyesi belirleyici olmalı.

BAHÇELİ 'SINAVLAR KALKSIN' DEDİ. SÖYLEDİĞİNE DİKKATLE BAKMAK LAZIM, DİKKATLE İNCELEYECEĞİZ



Dün Sayın Bahçeli 'sınavlar kalksın' dedi. Kendisi bir akademisyen. Bu nedenle söylediğine dikkatle bakmak lazım, dikkatle inceleyeceğiz. Lise mezunları ile üniversitelerin alacağı öğrenci sayısı birbirine eşit. 2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencilerimiz var. Bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Orta ve uzun vadede sınavın yegane belirleyici olacağı yöntemden de şartlar oluştuğunda vazgeçilebilir."







"TEOG YERİNE GELECEK SİSTEMİN DETAYLARINI BİR HAFTA İÇERİSİNDE PAYLAŞACAĞIZ"



TEOG yerine gelecek sisteme ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: "TEOG bu seneden itibaren uygulanmayacak. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar, propagandalar yapılıyor. 'Eğitim sistemi alt üst oldu' deniliyor. Bunlar gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okumaya devam ediyor. Bizim yapacağımız bir hafta içinde bunun detaylarını anne, baba ve velilerle paylaşacağız. Yapacağımız şey TEOG'ta da öğrencileri sınav stresinden dolayı yanlış yapmalarının önüne geçecek daha konforlu bir şey getiriyoruz.



MÜKEMMEL İYİNİN DÜŞMANIDIR. MÜKEMMELİ HİÇBİR ZAMAN ELDE EDEMEZSİNİZ



Burada yapılacak sınavların en az iki tanesinin başlangıçta merkezi sistemle yapılması ve değerlendirmelerin genel başarı ortalamasına dahil edilmesi. Farklı alternatiflerimiz var. Uzmanlar değerlendiriyor. Velilerden, öğrencilerden de görüş alıyoruz. İnşallah mükemmel değil ama iyi bir şey ortaya çıkacak. Biz hep şuna inanıyoruz; mükemmel iyinin düşmanıdır. Mükemmeli hiçbir zaman elde edemezsiniz. İyiyi başardığınızda maksat hasıl olur."



"SİLAHLI KUVVETLERDE DE YENİDEN BİR YAPILANMAYA GİTTİK"



15 Temmuz darbe girişimine değinen Yıldırım, "Şunu gördük ki tehlike tahminlerimizden daha büyük. Devletin bütün kurumları asker, polis, jandarma, yargı, liseler, bürokrasi ve iş hayatı bütün buralara adeta virüs gibi sızmışlar. Kılcal damarlara kadar girmişler. Şimdi bunları tek tek ayıklamak kolay iş değil. Büyük bir operasyon ve titizlikle çalışmak gerekiyor. Her kurumumuz minimum hata ile bu süreci tamamlamak için gayret gösteriyor. Hiçbir devlet, kendisine sadakat ile bağlı olmayan insanlar ile, memurlar ile yöneticiler ile yol yürüyemez, çalışamaz. Bugün bizi bu yönde tenkit edenler ileri geri konuşanlar farkında olmadan terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 15 Temmuz sonrası bütün kurumlar, durumlarını gözden geçirdi. Silahlı kuvvetlerde de yeniden bir yapılanmaya gittik. Amaç, Silahlı Kuvvetlerin asli fonksiyonlarına daha fazla yönelmesi" açıklamasında bulundu.









MİS SINAV SİSTEMİ NEDİR VE NE ZAMAN YAPILACAK?



TEOG yerine ortaokuldan liseye geçişte yeni bir sınav geliyor. TEOG'un kaldırılmasından sonra yerine gelecek olan sistemin detayları merak ediliyordu ve adım adım ortaya çıkıyor. Peki yeni gelecek olan sistem Milli İzleme Sınavı yani kısaltılmış adıyla "MİS" nedir? Liseye girişlerde TEOG yerine yapılacak olan MİS ne zaman yapılacak?



TEOG yerine MİS geliyor. TEOG kalktı ve liseye başlayacak olan adayları nasıl bir sistemin beklediği merak edilmeye devam ediyor. TEOG yerine gelecek sınavın ayrıntıları ortaya çıktı Milliyet’te yer alan habere göre, yeni yapılacak sınavın adı Milli İzleme Sınavı (MİS) olarak genelgede yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “merkezi sınav olmasın” talimatını verdiği gün, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü illere bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, 5. sınıflarda uygulanacak yeni bir sınava ilişkin hazırlık talimatları yer aldı



Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilecek sınav ilk kez 5. sınıflara aralık ayında uygulanacak. İlk planda çoğunluğunu test sorularının oluşturacağı belirtilen sınavda açık uçlu sorular da çocukların değerlendirilmesi için kullanılacak.



MİS’DE HANGİ DERSLERDEN SORULAR OLACAK?



TEOG yerine gelecek olan MİS’de Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular yer alacak. Genelgeyle pilot illere ilk dönem sonuna kadar yetiştirilmesi gereken konuları bildiren MEB, işlenmesi gereken kazanımlar konusunda da okulların bilgilendirilmesi talimatını verdi. İlk sınavda MEB'in yeni 5. sınıf Türkçe ders kitabında belirtilen ilk dört tema ve bu temalarda işlenen kazanımlar İzleme Sınavı'nın kapsamını oluşturacak.



Türkçe sınavında “Çocuk Dünyası”, “Milli Mücadele ve Atatürk”, “Erdemler”, “Bilim ve Teknoloji” temalarındaki okuma kazanımları belirlendi.



Matematik dersi kapsamında ise MEB sınavda sormak üzere “Doğal Sayılar”, “Doğal Sayılarda İşlemler”, “Kesirler” ve “Kesirlerde İşlemler” konuları takvimlendirdi. Toplamda 73 saatlik ders planı yapan bakanlık, ilk olarak çocuklardan 9 basamaklı sayıların okunup yazılmasını, en çok 5 basamalıklı sayılarla toplama ve çıkarma işlemi, 3 basamaklı sayılarda çarpma işlemi ve dört basamaklı bir sayının 2 basamaklı bir sayıya bölmesini bekledi.



Ayrıca, dört işlem içeren problemler, sayıların kare ve küpü hesaplaması, kesirli sayılara ilişkin işlemler de çocuklara öğretilmesi beklenen konular arasında yer aldı.







MİS HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?



Türkiye'nin dört bir yanından şehirlerin pilot uygulama için seçildiği yeni sınav sisteminin ilk planda 24 şehirde denenmesine karar verildi.



Bakanlığın belirlediği iller arasında Aydın, Bursa, Erzurum, Mardin, Mersin, Konya, Gaziantep, Kayseri, Trabzon'un da aralarında olduğu 15 büyükşehir yer aldı.



