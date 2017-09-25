Terlikten esrar çıktı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18 Eylül- 24 Eylül tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında 21 olaya müdahale etti. Bu olaylarda 30 gram toz esrar, 329 gram kubar esrar, 2 bin 87 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Otobüste yakalanan bir kaçak göçmenin terliğinin tabanında da 280 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörüne 11 bin 300 lira para cezası kesildi. Olaylarda 53'ü yabancı uyruklu 75 şüpheli şahıs yakalandı.

Kayna: İHA