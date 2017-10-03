Tevfik Şen öldü mü kimdir nereli Tevfik Şen neden öldü hastalığı neydi

Tevfik Şen öldüğü ile ilgili çıkan haberler üzerine ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkında bilgi sahipi olmak isteyenler için bu haberi düzenledik. Tevfik Şen kimdir hayatı ve kariyeri hakkında tüm detayları sizler için araştırdık. Türk sinemasının karakter oyuncularından biri olan ve birçok filminde rol alan usta oyuncu Tevfik Şen hayatını kaybetti. 6 aydır karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Tevfik Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk sinemasının usta oyuncularından biri olan ve birçok filmde karşımıza çıkan usta oyunculardan biri olan Tevfik Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tevfik Şen’in cenazesi ise 3 Ekim Salı günü Tarsus'a bağlı Kalenurcu Köyü‘nden kaldırılacak. İşte Tevfik Şen hakkında merak edilenler.



TEVFİK ŞEN KİMDİR?



Başlarda film setlerinde görevli olarak çalışan Şen, sinemaya 1969 yılında Yücel Hekimoğlu’nun çekmiş olduğu, “Dönüşü Olmayan Yol” filmi ile girdi.







Genellikle Yeşilçam’ın kötü adam rollerinde oynadı.



Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Sadri Alışık, Kadir İnanır, Fatma Girik ve Türkan Şoray'ın da yer aldığı 200'e yakın filmde rol alan usta oyuncu, görüntü yönetmenliği de yaptı.



Tevfik Şen daha sonra İsviçre’ye giderek plak şirketi kurdu.