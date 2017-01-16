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Tilkilerin vazgeçemediği lokanta

Tunceli’de bulunan bir yol üstü lokantası, adeta tilkilerin vazgeçilmez mekanı oldu.

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Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde bulunan bir yol üstü lokantası özellikle kış mevsiminde yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan tilkilerin uğrak mekanı oluyor. Lokanta sahibi Hasan Demir, genellikle uzun yol şoförlerinin kullandığı lokantada müşterilerine hizmet etmenin yanı sıra kapısına kadar gelen tilkileri de karınlarını doyurmadan göndermiyor.
 
Beş nesilden bu yana tilkilerin lokantayı uğrak haline getirdiğini belirten Demir, daha önceden lokantaya uğrayan tilkilerle çekilmiş fotoğrafları da duvarlara asmış. Lokanta sahibi Hasan Demir, “Beşinci nesildir tilkilere bakıyoruz. Acıktıkları zaman bazen gündüz bazen akşamları gelip yemeklerini yiyip gidiyorlar. Kış olduğu için hayvanlar yiyecek bulamıyor. Onlar için kapının önüne yiyecek ve su bırakıyorum. Hayvanları seviyorum. Diğer insanlardan da özellikle bu kış mevsiminde hayvanlara ellerinden geldiğince bakmalarını bekliyorum” dedi.
 
En çok kavurmayı seven tilkiler, karınlarını doyurduktan sonra yavruları için de yiyecek götürmeyi ihmal etmiyor.
 

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