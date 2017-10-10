Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tıp okuyan Bilge canına kıydı

4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Bilge ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Bilge Özlü, okuduğu fakültenin çatısına çıkarak yaklaşık 25 metreden atlayıp canına kıydı.
 
Olay şöyle gelişti: Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Bilge Özlü, bugün saat 14.00’te, ADÜ Tıp Fakültesi binasının çatısına çıkıp, yaklaşık 25 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özlü, olay yerine sevk edilen ambulansla, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
Yoğun bakımda tedaviye alınan Bilge Özlü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın hastaneye akın eden arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Karısını baltayla öldürdü, 'Pişmanım' dedi

Karısını baltayla öldürdü, 'Pişmanım' dedi

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA