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TIR'ın dorsesinde alüminyum folyoya sarılarak kaçırılmaya çalışılan 7 kaçak göçmen yakalandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, göçmenleri yurt dışına çıkarmak için ilginç yöntemler deneyen insan kaçakçılarına fırsat vermedi. Pendik Ro-Ro Limanı'nda bir TIR'ın dorsesinde alüminyum folyoya sarılarak kaçırılmaya çalışılan Irak uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kaçakçıların önemli rant kapılarından biri olan insan kaçakçılığı ile mücadelede önlemlerini üst düzeye çıkardı. Anlık ve rutin kontrollerin yanında karbondioksit ölçüm cihazları ve eşya yüklü araçları kontrol eden X-ray cihazları sayesinde denetimler ileri teknoloji kullanılarak hızlı ve kesin sonuç verecek şekilde gerçekleştiriliyor.
 
Bakanlığın rutin denetimleri sırasında, Türkiye’den İtalya’ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen TIR, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine X-ray’e sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda X-ray operatörlerinin yükle uygun olmayan şüpheli yoğunluk tespit etmesi üzerine araç detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına yönlendirildi. Gümrük muhafaza personelince yapılan ilk incelemede dorseye uygulanan mührün sağlam olduğu ancak güvenlik halatında kesik olduğu görüldü.
 
Bunun üzerine dorse açıldığında yükün arka tarafına gizlenmiş ve X-ray taramasından kaçabilmek amacıyla alüminyum folyo ile kaplanmış insanlar olduğu görüldü. Göçmen kaçakçılığında her yöntemi deneyen kaçakçıların bu yöntemi de işe yaramadı ve kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Irak uyruklu 7 erkek dorseden indirilerek İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince gözaltına alındı. 
 
TIR sürücüsü E.M. ve yakalanan 7 kaçak göçmen hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. 

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