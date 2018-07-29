Tiyatronun ustalarına vefa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Türk tiyatrosunun duayenlerinden Müsahipzade Celal ve Reşat Nuri Güntekin’in mezarlarını yeniledi.

DEVAMI GELECEK

İsimleri Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi ve Fatih Reşat Nuri Sahnesi’ne yaşatılan iki önemli yazarın kabirleri temizlenerek, onlarca çiçekle süslendi. Restorasyon çalışmalarının, hayatını kaybeden diğer usta sanatçıların mezarları için de devam edileceği kaydedildi.‘Köprülüler’, ‘İstanbul Efendisi’, ‘Lale Devri’, ‘Macun Hokkası’, ‘Kafes Arkasında’, ‘Pazartesi-Perşembe’ ve ‘Selma’ gibi pek çok oyunda imzası bulunan Celal’in, Osmanlı’nın toplumsal yapısını ve adetlerini konu alan “Eski İstanbul Yaşayışı” isimli bir kitabı da bulunuyor. ‘İstiklal’, ‘Yaprak Dökümü’, ‘Bir Köy Öğretmeni’ ve ‘Kavak Yelleri’ oyunlarını yazan ve daha çok

“Çalıkuşu” romanıyla tanınan Güntekin’de 7 Aralık 1956’da hayatını kaybetmişti.