Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
- AA
Mustafa Aydın yönetimindeki 60 HD 936 plakalı otomobil, Tokat-Turhal karayolu Havalimanı kavşağı yakınlarında Murat Yılmaz idaresindeki 60 TR 691 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Yılmaz ile yanında bulunan eşi Ayşe Yılmaz ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.