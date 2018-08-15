Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mustafa Aydın yönetimindeki 60 HD 936 plakalı otomobil, Tokat-Turhal karayolu Havalimanı kavşağı yakınlarında Murat Yılmaz idaresindeki 60 TR 691 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Yılmaz ile yanında bulunan eşi Ayşe Yılmaz ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.