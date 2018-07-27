TOKİ Çankırı evleri kura başvuru sonuçları 2018 TOKİ Çankırı kura başvuru sonuçları sorgula! Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geçtiğimiz günlerde 36 farklı şehirdeki 262 adet dükkanı ve 12 farklı şehirdeki 24 adet konutunu açık artırma usulü ile alıcılarına sundu. Çankırı’da bir kentsel dönüşüm projesi olarak inşa edilen Çankırı Toki Evleri projesindeki dairelerin kuraları bugün çekiliyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan ve inşaat çalışmalarına başlanan Çankırı Toki Evleri projesindeki 249 adet konutun kuraları bu gün çekiliyor. Kura çekilişi 27 Temmuz 2018 Cuma günü saat 14:00’da Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çankırı İli, Merkez İlçesi’nde yer alan projedeki 249 adet daireden 233 tanesi 2+1, 16 tanesi ise 3+1 dairelerden meydana geliyor. Çankırı Merkez 2. etap projesinde toplam 502 adet daire yer almakta olup bunlardan 249 tanesinin kura çekilişi yapılacak. Projeye başvurular 09 Temmuz 2018 ile 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılmıştı.

TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından Çankırı’da inşa edilen toplu konut projesi kapsamında toplam 502 konut geçtiğimiz ay satışa sunulmuştu. Başvuru koşulları ve fiyatları açıklanan projenin kura çekilişi de bugün gerçekleşecek. Peki, Çankırı Toki kura sonuçları saat kaçta?

Çankırı Toki kura çekilişinin gerçekleşeceği saatle ilgili bilgilendirme resmi sayfadan yapıldı. TOKİ’nin satışlar sayfasından yapılan bilgilendirmede; “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası 27 Temmuz 2018 tarihinde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde saat 14:00'de başlamak üzere noter huzurunda yapılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Çankırı Merkez Toki 2. etap projesindeki 2+1 daireler 138.190,80 ile 212.322,15 TL arasında, 3+1 daireler ise 194.050,80 ile 222.803,50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Projedeki dairelere yüzde 10, 15, 25 peşinatlar ve 120, 156, 180 ay vade seçenekleri ile ödeme yaparak sahip olmak mümkün oluyor.

TOKİ NEDİR?

TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli. Bunlar:

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.