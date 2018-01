TOKİ çekilişi son dakika Aksaray TOKİ kura sonuçları açıklandı mı saat kaçta canlı izlenecek

Aksaray'daki TOKİ kura çekilişi ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Aksaray TOKİ kura çekilişi sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Aksaray TOKİ kura çekimi işleminin başlamasıyla birlikte vatandaşların sorgulamaları gerçekleşmeye başladı. Aksaray TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. Alt ve orta gelir grubuna ilaveten emeklilere özel olarak gerçekleştirilen Aksaray TOKİ kura çekilişi, 11.00 itibariyle açıklanmaya başlanacak. 500 civarı kişiye konut sahibi olma hakkını tanıyacak olan TOKİ, Aksaray kura çekimi sonuçları bilgisini katılım sağlayan vatandaşlarla paylaşacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ocak ayında; Aksaray, Diyarbakır, Karaman, Kırşehir, Trabzon ve Şanlıurfa'da 2 bin 198 adet konutun sahiplerini kura ile belirlemeye başladı. Sonuçları www.toki.gov.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, Aksaray TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte Aksaray Toki kura çekiliş sonuçları hakkında detaylı bilgiler ve canlı izleme linki...



TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



TOKİ kura sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. Sonuçlar, çekilişin ardından TOKİ internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.





Diğer sonuçlar açıklandığında bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz.



DAİRE ALMAK İSTEYENLERE MÜJDE!



TOKİ bu ay 2 bin 198 konutu kura ile satıyor! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ocak ayında; Aksaray, Diyarbakır, Karaman, Kırşehir, Trabzon ve Şanlıurfa'da 2 bin 198 adet konutun sahiplerini kura ile belirleyecek.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2018'in ilk ayında 6 ilde 8 kura çekimi gerçekleştirecek.



İşte Ocak ayında kura çekimi yapılacak iller ve daire sayısı:



Aksaray: 377 adet konut



Diyarbakır: 428 adet konut



Karaman: 57 adet konut



Kırşehir : 99 adet konut



Trabzon: 41 adet konut



Şanlıurfa: 304 adet konut



1- Aksaray Merkez Emeklilere Özel Aksaray Merkez Zafer Mahallesi Projesi kapsamında inşa edilen ve kuraya kalan 278 adet emekli vatandaşlarımız için ‘' Konut Belirleme Kurası'', 377 adet konut için “ Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası ”, 03 Ocak 2018 tarihinde Atatürk Spor Salonu'nda saat 11:00'de gerçekleştirilecek. Konutları belirlenen emekliler, 08 – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Aksaray Şubesine giderek, yüzde 12 peşinat 180 ay vade veya yüzde 20 peşinat 240 ay vade alternatiflerinden birini seçecek ve peşinatlarını yatırarak sözleşmelerini imzalayacak.



2- Aksaray Merkez Zafer Mahallesi Alt Gelir Grubu Aksaray Merkez Zafer Mahallesi Alt Gelir Grubu'na özel 335 adet dairenin kura çekimi yarın yapılacak. Kura Çekimi Atatürk Spor Salonu'nda saat 11:00'de gerçekleşecek.



3- Aksaray Merkez Zafer Mahallesi Orta Gelir Grubu Aksaray Merkez Zafer Mahallesi Orta Gelir Grubu'na özel 42 adet dairenin kurası yarın çekilecek. Kura çekim işlemi Atatürk Spor Salonu'nda saat 11:00'de gerçekleşecek.



4- Diyarbakır Kayapınar Üçkuyu Mahallesi 2. 3. Bölge Diyarbakır Kayapınar Üçkuyu Mahallesi 2. 3. Bölge'sinde yer alan 428 konutun kura çekimi 11 Ocak 2018'de gerçekleşecek. Projede 2+1 konut 210, 3+1 konut 205, 4+1 konut 13, toplam 428 adet bulunuyor.



5- Karaman Doğukışla Vadisi 1. Etap Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm 1. etap 416 konut AVM & Restoran kapsamında 57 adet konut kuralı satış yöntemiyle satılıyor. Projede : 5+1 konut 1 adet ,3+1 konut 28 adet ,4+1 konut 28 adet yer alıyor. Karaman Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm 1. etap 57 konut kurası 16 Ocak 2018'de gerçekleşecek.



6- Kırşehir Merkez Kayabaşı 1.126 Konut Kentsel Yenileme Projesi TOKİ Kırşehir Merkez Kayabaşı 1.126 Konut Kentsel Yenileme Projesi kapsamında 2 oda 1 salona nitelikli 117 adet ve 3 oda 1 salon nitelikli 874 adet konut yer alıyor. Başvuruları 8 Ocak - 19 Ocak tarihleri arasında kabul edilecek olan TOKİ Kırşehir Merkez Kayabaşı kurası 31 Ocak 2018'de çekilecek.



7- Trabzon Merkez Pelitli 2. Etap Trabzon Merkez Pelitli 2. Etap projesinde yer alan 41 adet konut satışa sunuluyor. 3+1 dairelerin satışa sunulduğu Trabzon Merkez Pelitli 2. Etap'ta kura çekimi 29 Ocak 2018'de yapılacak. Trabzon Merkez Pelitli 2. Etap başvuruları 8 Ocak -18 Ocak tarihleri arasında kabul edilecek.



8- Şanlıurfa Akabe Emeklilere Özel Şanlıurfa Akabe Emeklilere Özel, “Konut Belirleme Kura” Çekilişi 12 Ocak 2018 Cuma günü saat:11:00'da Mehmet Akif İnan Salonunda gerçekleşecek. TOKİ Şanlıurfa Akabe Emeklilere Özel kapsamında 304 adet sahiplerini bulacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?



1. T.C. vatandaşı olması,



2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması

gerekmektedir.





Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )



3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.



4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200-₺ olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200-₺ olması gerekmektedir.)



5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.



ÖDEME NASIL YAPILACAK?



Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12 peşinat bedeli için 180 ay vade Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslimini takip eden ay Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz) Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olan (1. Kategori hariç) İlk Dönemsel Artış Tarihi: Teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir







1. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.



2. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi; faizsiz konut kredisinden faydalanacak hak sahipleri; Tahsis edilen kredi tutarı konut peşinatına sayılacak, bakiye borç kalması durumunda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.



3. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi; faizsiz konut kredisinden faydalanmayacak hak sahipleri; Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli satılacaktır.



4. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.



5. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili Banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.







TOKİ NEDİR



TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli. Bunlar:



- TC vatandaşı olmak.



- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak



- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak



- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması



- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi



Ülkemizde konut yapım hamlelerinin en önemli hareket noktası, yaşanan büyük depremler olmuştur. Cumhuriyetin hemen başında, 1924 yılında yaşanan deprem (Erzurum/Horasan) sonrasında, Eytam Sandığı’nın Emlak ve Eytam Bankası'na dönüştürülmesiyle (1926) devletin, yapı sektörüne ve imar faaliyetlerine fiilen destek olması kararlaştırılmıştır.



1930 yılında çıkarılan Belediyeler Kanunu ile hem sağlıklı konutların yapımı, hem de kamunun konut yapımı amaçlanmıştır ve bu dönemde Ankara Belediyesi işbirliği ile memurlara konut yapımı için Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi kurulmuştur.



1939 yılında yaşanan ve 120.000'e yakın binanin yıkıldığı, 33.000 insanımızın hayatını kaybettiği Erzincan depremi sonrasında ülkemizde konut ve yerleşim sorunu ciddi olarak sorgulanmaya başlanmış ve 1940’larda, Ankara Saraçoglu mahallesinin oluşturulması için Emlak ve Eytam Bankası'nın sorumluluğunda Emlak Bank Yapı Ltd. Şti kurularak 450 konut yapılmıştır.



1980'li yıllara kadar sosyal devlet anlayışı kapsamında planlı kentleşme ve kamunun toplu konut yapımıyla ilgili çeşitli faaliyetler yapılsa da tam anlamıyla başarılı olunamamış ve gecekondulaşma ülkemizin yapısal sorunlarından biri haline gelmiştir.



Kurumumuz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatları ve 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu'na haiz, Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adı ile kurulmuştur.



Ancak, zaman içinde yaşanan mevzuat sorunlarıyla kurum atıl duruma gelmiştir. 1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare olarak örgütlenmiş, 1993 yılında da Toplu Konut Fonu'nun Genel Bütçe kapsamına alınmasıyla İdare kaynaklarının azalması, İdareyi konut üretiminden uzaklaştırmış, ülkemizin nitelikli konut ihtiyacı tam olarak karşılanamamıştır.



17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depremiyle bir kez daha kamunun konut yapımındaki işlev, görev ve eksiklikleri gündeme gelmiştir.



Toplu Konut İdaresi, 2002 yılına kadar 19 yılda 43.145 konutu tamamlamış, yaklaşık 950.000 konutu kredilendirmiştir. 58. Hükümetimizin yürürlüğe koyduğu Acil Eylem Planı çerçevesinde “Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği”nin başlamasıyla TOKİ, yeni bir vizyona kavuşmuştur.



Bu kapsamda 59. Hükümetimiz de Toplu Konut İdaresini, 14/08/2003 tarih ve 12142 sayılı Başbakanlık kararıyla konut müsteşarlığının bağlı kuruluşu olmaktan çıkarıp Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na, 16/01/2004 tarih ve 802 sayılı Başbakanlık kararıyla da doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı kuruluş olarak görevlendirmiştir.



Böylelikle Kurumumuz, şimdiye kadar linkte (http://www.toki.gov.tr/faaliyet-ozeti) güncel bilgileri verilen konut üretimini ve konut finansman desteğini gerçekleştirmiştir.



Toplu Konut İdaresinin 2985 sayılı Kanunla tanımlanan/belirlenmiş görevleri şunlardır;





Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak.



Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.



Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek.



Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek.



Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak.



İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak.



Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak.



Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak.



Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek.



Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek.



Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek.



Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.