TOKİ ikinci kura çekiliş sonuçları açıklanıyor 2017 TOKİ Kayaşehir kura çekilişi canlı izle

TOKİ Kayaşehir'de 4 Ekim 2017 Çarşamba günü düzenlenen çekiliş sonrası 3+1 ve 1+1 daireler için çekilişler bugün kaldığı yerden devam edecek. TOKi Kayaşehir kura çekilişi sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı belli oldu. TOKİ İstanbul Kayaşehir 1.892 adet konut için çekiliş sonuçları bugün açıklanıyor. TOKİ tarafından Kayaşehir’de yapılan konutlar için kura çekimi heyecanı yaşandı. TOKİ Kayaşehir Konut Projesinde 05-20 Eylül 2017 tarihleri arasında başvurular alınmış olup, hak sahipliği ve konut belirleme kurası 4-5 Ekim 2017 tarihinde Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştiriliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura çekimleri bugün saat 10:00’da başladı. 4 Ekim tarihinde 2+1 tipi konutların, 5 Ekim tarihinde ise önce 3+1 tipi konutların sonrasında ise 1+1 tipi konutların kurası çekilmektedir. TOKİ kura çekim işlemlerini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Başvuru listeleri aşağıda belirtilmekte olup, başvuru kontrolleri yapıldıktan sonra geçerli ve geçersiz başvurular resmi internet sayfasında erişime açıldı. İşte 2017 TOKİ Kayaşehir kura çekimi başvuru sonuçları ve tam listesi…



TOKİ tarafından Kayaşehir’de yapılan Bin 892 konut için bugün kura çekimi gerçekleştirildi. TOKi kura çekiliş sonuçları açıklandı 2017 TOKİ İstanbul Kayaşehir kura çekilişi sorgulama ekranı sonuçların tam listesi haberimizde. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de yapımı tamamlanan Bin 892 konut için bugün kura çekimi gerçekleştirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kura çekiminde vatandaşlar büyük heyecan yaşadı. Kendisi de eşi de engelli olan ve tekerlekli sandalyede kura çekimine gelen Ahmet Tuna, “Çok heyecanlıyım inşallah ev çıkarsa hayatımız da çok şey değişecek. Kendi evimizde asansör yok o yüzden bu evin kurasına girdik. Biz dördüncü katta oturuyoruz evimize inip çıkmamız çok zor oluyor” dedi. İşte TOKİ Kayaşehir'de düzenlenen konut çekilişi sonuçları ve listesi...

Kura sonucu kendisine ev çıkan bir şehit yakını ise, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun bize yardımcı oldu ve dairemiz oldu. Heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum kalp rahatsızlığım var. Benim eşim vefat etti 16 senedir bugünü bekliyordum. Gece çalıştım uyumadan buraya geldim. Gece gündüz çalışıyorum" diye konuştu. Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik yaptığı açıklamada, “Yapmış olduğumuz 1892 konutun kurasını çektik bugün. 131 adet şehit ailesi ve gazilerimize doğrudan ev verdik. 899 engellinin yüzde 5’ine de doğrudan ev verdik ve geri kalan kısmı büyük kuraya girdi. Bu konutlar da mahalle konseptini ön plana çıkardık. Bu proje İstanbul’da son zamanlar da yaptığımız en güzel proje oldu. Yüksek katımız yok yatay katlarımız bulunuyor vatandaşlarımız gün ışığından daha fazla yararlansın diye. Biz sadece konut yapmıyoruz yaşam alanları oluşturuyoruz” şeklinde konuştu. TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN VİDEOSU:







Turan, bugün 2+1 konutların, perşembe günü ise önce 3+1 konutların, sonrasında ise 1+1 tipi konutların kura çekilişlerinin gerçekleşecektirileceğini ifade etti.



Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır "bir dost eli" yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Turan, "TOKİ olarak toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza dönük konut ve sosyal yaşam alanlarımızın inşası sürerken, özel kontenjan ayırdığımız başta şehit yakını ve gazilerimiz olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızı TOKİ çatısı altında yuva sahibi yapmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız ve emeklilerimize sunduğumuz avantajlar ve özel kontenjan uygulamasını da aynı hassasiyetle sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.







Yeni prensipler ışığında TOKİ olarak konut üretimine sadece bir bina inşası olarak bakmadıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:



"Bugün Türkiye'nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Barınma ihtiyacının giderilmesi kadar sosyokültürel işlevlerini de önemsiyoruz. Bu nedenle, milletimizin en temel özelliği ve arayışı olan dayanışma, komşuluk kültürüne imkan tanıyan semt dokusunun hayat bulduğu 'mahalle konsepti' ile de üretimler hayata geçiriyoruz. Bizim medeniyetimizde, geleneksel Türk mimari geleneğinde yatay yapılanma hakimdir. Dünden bugüne gelebilen şehirlerimize baktığımızda, konutların yatay olduğunu görüyoruz. TOKİ olarak, konut bölgelerinin ve genel şehir planının elverdiği alanlarda, yatay mimari yaklaşımla çok katlı olmayan üretimler hayata geçiriyoruz."



- "Mahalle kültürü canlanacak"



Turan, kura çekilişi gerçekleşecek bin 892 konutun "mahalle konsepti" ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığına dikkati çekerek, "Hepimizin aradığı, bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği, semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır." ifadelerini kullandı.



Kayaşehir projesi ile mahalle kültürünün yaşayacağını belirten Turan, "Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük." değerlendirmesinde bulundu.



KAYAŞEHİR TOKİ KONUTLARI FİYAT LİSTESİ



TOKİ’nin satışa çıkardığı daireler İstanbul Kayaşehir 868 Ada 5 parsel, 919 Ada 4, 6 ve 9 parseller, 917 Ada 6 parsel ile 869 Ada 10 ve 11 parsellerde yer alıyor.



Projede satışa çıkan konutların 193 adedi 1+1, 1023 adedi 2+1, 676 adedi de 3+1 planında.



Projede daire fiyatları;



1+1 dairelerde 144 bin TL ile 283 bin TL aralığında,



2+1 dairelerde 220 bin TL ile 411 bin TL aralığında,



3+1 dairelerde ise 339 bin TL ile 477 bin TL aralığında değişiyor.



TOKİ İSTANBUL KAYAŞEHİR EVLERİ ÖDEME PLANI!



Projede alıcılara yüzde 25 peşin ödemelerde 120 ay, yüzde 40 peşin ödemelerde ise 144 ay taksit seçeneği sunuluyor.



Bu durumda 144 bin TL’lik 1+1 daire, 57 bin 902 TL peşin, ayda 603 TL taksitle 144 ay taksitle alınabiliyor.



Taksitler sabirt değil. Her 6 ayda bir kez memur maaş zammı oranında artırılıyor.



KAYAŞEHİR TOKİ KONUTLARINDA DAİRE BÜYÜKLÜKLERİ



Dairelerin büyüklükleri ise;



1+1 dairelerde 46-72 metrekare,



2+1 dairelerde 69-102 metrekare



3+1 dairelerde ise 102-127 metrekare arasında değişiyor.



TOKİ KAYAŞEHİR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİSTEYE RESMİ İNTERNET SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ









TOKİ KAYAŞEHİR KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI!



Projeden daire sahibi olmak isteyenlerde aranan şartlar ise şöyle;



*T.C. vatandaşı olmak



*18 yaşını doldurmuş olmak



*2016 yılbaşından önce İstanbul’a yerleşmiş olmak



*Daha önce TOKİ’den ev veya kredi almamış olmak



*Başvuru sahibinin eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları adına tapuda kayıtlı herhangi bir konut olmaması isteniyor.



Bu şartları taşıyanlar İstanbul genelindeki bütün Halk Bankası şubelerine 5-20 Eylül tarihleri arasında başvurabiliyor.



Başvuru sırasında 5 bin TL isteniyor. Kurada ismi çıkmayanlar bu parayı daha sonra geri alıyor.



Konut sayısından fazla sayıda başvuru olduğu taktirde kura 4 Ekim tarihinde çekilecek.