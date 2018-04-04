TOKİ Kayaşehir çekiliş başvuruları nasıl yapılıyor? 2018 TOKİ Kayaşehir çekilişi ne zaman başvuru şartları neler? TOKİ çikiliş başvuru ücreti ne kadar? Ödemeler hangi banka üzerinden yapılacak? gibi bir çok sorunun yanıtı merak edilirken İstanbul Kayaşehir'de TOKİ çekilişi için başvurular 2 Nisan itibariyle başladı. Milyonlarca kişi TOKİ Kayaşehir’de 605 daireyi kurasına katılmak için başvuru yapmaya başladı. 25 Nisan'da kurası yapılacak olan İstanbul TOKİ Kayaşehir çekilişi için başvurular nasıl yapılacağı ve ücretlerin hangi bankaya ne kadar yatıralacağı ile ilgli tüm bilgileri bu haberimizde sizler için derledik. Bu konutlara sahip olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, daha önce TOKİ’den hiç konut sahibi olmamak şartı aranıyor. Kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedeli 2 Mayıs’ta geri alacağını da kaydetti. TOKİ Kayaşehir çekiliş başvuru işlemi ve şartları...



TOKİ Kayaşehir başvuru şartları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İstanbul'un Kayaşehir semtinde yapımı tamamlanan 605 evin ihaleye çıktığı süreç, 2 Nisan-11 Nisan tarih aralığında devam edecek. TOKİ’nin İstanbul Kayaşehir konutlarına başvurular bugün başladı! Kayaşehir’de yapımı süren 605 konut için 2 Nisan ile 11 Nisan arasında talep başvurusu yapılacak. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 605 yeni konut için başvuruların bugün başlayacağını belirtmişti. Vatandaşlar ilgili bankalara müracaat ederek istediği daire tipine 5 bin lira peşinat bedeli yatırarak kuraya katılacaklar. TOKİ Kayaşehir başvuruların ardından da 25 Nisan’da kurası çekilecek.







160 BİN LİRADAN BAŞLIYOR



Projede yer alan 400’ün üzerinde konutun bir mahalle konseptiyle tasarlandığını ifade eden Turan, projede çarşı, spor alanları, mescit ve okul gibi yapıların da yer aldığını kaydetti.



TOKİ'nin İstanbul Kayaşehir konutlarına başvurular bugün başlıyor. En düşük konut fiyatının 160 bin TL ve en düşük taksit tutarının 667 TL olan 605 konut için başvuruların yarın itibarıyla başlayacağını söyleyen Turan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların en geç 11 Nisan 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti.



TOKİ Kayaşehir başvuru şartları, 605 konuttan birisine sahip olmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 4 konseptten oluşan daireler, 160 bin ve 600 bin lira arasında değişecek. İşte TOKİ Kayaşehir başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler



5 BİN LİRA PEŞİNAT İLE BAŞVURULAR ALINIYOR



2 Nisan-11 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan başvuruları sonunda 25 Nisan günü kura çekilişi ile ev sahiplerinin belli olacağını söyleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik proje. TOKİ’nin son 4 yılda uygulamaya çalıştığı yatay mimari konseptiyle inşa edilen mahalle dokusunu hayata geçiren proje. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireli konutlarından oluşuyor. Vatandaşlarımız Halk Bankası’na 5 bin lira peşinat yatırarak müracaat edebilecekler. 25 Nisan günü noter huzurunda kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. Dairelerimiz 160 bin liradan başlayarak 4+1 en büyük dairemiz 600 bin liraya çıkıyor. Konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 667 liradan başlayacak" dedi.



AMAÇ HİÇ EV SAHİBİ OLMAYAN DAR GELİRLİ VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPMAK



Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup ve onlarca konut projesinin hayata geçirdiklerini vurgulayan Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz" dedi.









Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların müracaatlarını 11 Nisan 2018 tarihine kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiği vurgulayan Turan, "Başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan'da Noter huzurunda yapacağımız kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek" ifadelerini kullandı.



TOKİ KAYAŞEHİR BAŞVURU ŞARTLARI



Başvuru şartlarını hatırlatan Turan, başvuru sahibi vatandaşların öncelikle hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları, İstanbul'da en geç 30.04.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması ve 18 yaşından büyük olma şartlarının olduğunu söyledi. Bu şartları sağlayan vatandaşların başvuru yapma hakkına sahip olacağını ve 5 bin lira yatırarak kuraya katılabileceğini aktaran Turan, kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin 02 Mayıs 2018 tarihinden itibaren iade edileceğini söyledi.









YATAY MİMARİ VE MAHALLE KÜLTÜRÜ



İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan 605 konutun 'mahalle konsepti' ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını belirten Turan, "Projemiz yatay mimari ile inşa edildi. Satışa sunduğumuz projede cadde konsepti var. Yaya öncelikli bir cadde burası. Projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanı oluşacak" açıklamasında bulundu.



Satılacak konutların satış işlemlerinin yüzde 25 peşinat bedeli 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirileceğini aktaran Turan, TOKİ'nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası'nın İstanbul'daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini açıkladı.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Satılacak konutların satış işlemlerinin yüzde 25 peşinat bedeli-120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirileceğini aktaran Turan, TOKİ’nin "www.toki.gov.tr" adresi ile Halkbank'ın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini kaydetti.



TOKİ KAYAŞEHİR NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?



Başvuru merci, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre değişmekte; belediye veya valilik veya kaymakamlığa yapılmaktadır. Satış duyurularında başvurulacak merci ve adresi ilan edilmektedir. Başvuru sahibinin, ilgili merciden temin edeceği iki nüsha formu doldurup, ilan edilen tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. İlgili merci, başvuru formlarını numaralandırmakta, bir nüsha başvuru sırasında istenilen evraklarla teslim alınmakta, diğer nüsha da başvuru sahibine geri verilmektedir. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve başvuru sırasında kimlik tespiti için nüfus cüzdanı ibraz etme şartı aranmaktadır.



Başvuru sahipleri, Kimlik Fotokopisi, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”



Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisiveya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair), Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.









TOKİ DARGELİRLİ VATANDAŞA SİLİVRİ’DE KONUT İNŞA EDECEK



"Bu yıl içerisinde dargelirli vatandaşlarımız için Silivri’de 28 Mart’ta ihalesini yapıyoruz" diyen Turan, "Bin 400 adet konut inşaatına başlıyoruz. Bu konutların kura çekilişlerini eylül, ekim gibi yapacağız. Yine Kayabaşı ve Hoşdere bölgesinde bin 500’e yakın konutun da bu yıl içerisinde kura çekilişini yapacağız" dedi.