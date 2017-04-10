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Toprağı kazdıkça uyuşturucu çıktı!

Diyarbakır’da yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlendiği operasyonda, toprağa gömülü halde toplam 3 ton 50 kilo esrar ele geçirildi.

  • DHA
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Diyarbakır’ın Lice İlçesi'ne bağlı Kabakaya mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyon kapsamında yapılan aramada ele geçirilen 3 ton 50 kilo esrar ele geçirilmesiyle ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:
 
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi Kabakaya mülki sınırları içerisinde yüklü miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde saklandığı yönünde elde edilen duyuma istinaden uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla 09 Nisan 2017 Pazar günü saat 03.00'dan itibaren anılan bölgede arazi arama faaliyeti icra edilmiştir.
 
İcra edilen arama faaliyeti neticesinde; 3 ayrı noktada araziye gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette 2 ton 860 kilogram toz esrar, 190 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 3 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanmıştır.
 
Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
 

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