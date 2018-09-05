Trabzon Valisi Yavuz: Trabzon'da bu sene turizm alanında özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında muazzam bir artış var

Arap Turizm Örgütü Başkanı Bandar Bin Fahad Al Fuhaid ve beraberindeki heyet, turizm alanındaki ortak iş birliği imkanlarını geliştirmek amacıyla Vali Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Yavuz, Körfez ülkeleriyle turizm alanında ortak iş birliğini artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Trabzon'da bu sene turizm alanında özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında muazzam bir artış var. Anladığımız kadarıyla herkes bu durumdan memnun ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Trabzon merkez olmak üzere bölgede de Arap turist sayısında müthiş bir artış var." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB'ın turizm alanında bu sene çok daha iyi çalışmalar yaptığına işaret eden Yavuz, "Gelen Arap turistlerimizin rahatlıkla şikayetlerini ve taleplerini iletmeleri için danışma hattı ve danışmanlık hizmeti alması için turizm ofislerimizi oluşturduk. Misafirlerimize kendilerini evlerinde hissettirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz." diye konuştu.

Yavuz, Arap Turizm Örgütünün Trabzon'da temsilcilik açmasını arzu ettiğini vurgulayarak, "22 Arap ülkesinin üye olduğu Arap Turizm Örgütünün temsilciliğinin Trabzon'da olması için neler yapılması gerekiyorsa her türlü ortamı ve imkanı sağlamaya hazırız. Arap dünyası ile turizmle başlayan ve yatırım ortaklığına dönüşen iyi bir dostluğumuz var. Yatırım anlamında sizlerden gelecek her türlü teklife açığız." ifadesini kullandı.

"Trabzon'da şube açmamızda herhangi bir sorun yok..."

Arap Turizm Örgütü Başkanı Bandar Bin Fahad Al Fuhaid ise Trabzon'a gelen turist sayısında iyi bir rakama ulaşıldığını söyledi.

Trabzon'un Araplar açısından destansı duruma geldiğine dikkati çeken Al Fuhaid, "Türkiye'nin diğer turizm bölgeleri gibi Trabzon da bir turizm bölgesi olmuştur. Öncelikle bizim yaptığımız protokolle İstanbul merkez ofisimizi açacağız. Aslında bizim Trabzon'da şube açmamızda herhangi bir sorun yok ancak önce merkez şubeyi açmalıyız." dedi.

Al Fuhaid, Dışişleri Bakanlığına, Arap Turizm Örgütünün temsilciliğinin Trabzon'a açılması talebini ileteceklerini belirterek, "Hangi hizmetlerin beklendiğini de yetkililere ileteceğiz. Açılacak temsilciliğimizde, müracaat eden hangi ülkenin vatandaşıysa onun konsolosluğuyla direkt temas halinde olup sorunlar çözülecektir. Bütün işleri valilikle koordineli şekilde yapacağız." diye konuştu.