Trabzon'da 100 polis, 200 asker kayıp polisi arıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde görev ifası sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. Arama çalışmalarına 464 personel katılırken havadan da destek çalışmaları sürüyor.

464 PERSONEL ARIYOR

Sabahın erken saatlerinde derenin, denizle birleştiği yaklaşık 25 kilometrelik bir alanda arama çalışmaları sürerken çalışmalara 1 helikopter ve 4 droneda havadan destek veriyor. Arama çalışmalarına 200 kadar asker, 100 polis, Sahil Güvenlik ekiplerinden 7, Rize Deniz Polisi'nden 5, Hopa Deniz Polisi'nden 4 olmak üzere 16 dalgıç toplam 464 personel katılırken dere suyunun bulanık ve hızlı akışı arama çalışmalarını güçleştiriyor. Gün içinde su seviyesinin düşürülmesi için dere üzerinde bulunan HES kapaklarının kapatılacağı öğrenilirken, aramalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı.