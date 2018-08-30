Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'ndeki 103 dönüm alanda kurulan ve 194 çeşitten oluşan bin 600 ağaç ve 36 çeşitlik 9 bin 404 çalı türü olmak üzere toplam 11 bin 4 bitki dikilen "Trabzon Botanik"in açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesince şehre kazandırılan Trabzon Botanik'in bölgeye hizmet vereceğini belirterek, "Bölgeye, insanlığa hizmet edecek ve şehrimize çok önemli katkılar sunacak olan bu önemli eserin açılışını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünde gerçekleştirmek nasip oldu. Emek veren gayret gösteren herkesi kutluyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına değinen Yavuz, "Türk milleti olarak tarih boyunca hep insanlığa adaleti, iyiliği, güzelliği anlattık ve bunu hayata geçirmeye çalıştık ama karşılığında hep sorunlarla karşılaştık. 'Terör' dediler, üstesinden geldik. 'Fetullahçı Terör Örgütü' dediler, onun da üstesinden geliyoruz. En son ekonomik manada bize savaş açtılar, onun da üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Biz artık 21'inci yüzyıla Türk damgasını vuracağız." diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta da Trabzon'da sağlanan birlik ve beraberliğe dikkati çekerek, "Trabzon denilince siyasi amblemler bir kenara bırakılır. Trabzon için çok önemli bir açılıştayız. İşte aradığımız, özlediğimiz birlik ve beraberlik burada var. Burada bütün siyasi partilerimizin temsilcileri var. Bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz, paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise Trabzon Botanik'in geçmişte askeri talim alanı iken Büyükşehir Belediyesine devredildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Trabzon Botanik, geleceğe mirastır. Bu alanda bölgemizin ürünü 21 çeşit fındığın açık alanda sergileneceği Fındık Müzesi, Trabzon Botanik Kütüphanesi, bölgenin meyve mirasına sahip çıkmak amacıyla oluşturulan kaybolmaya yüz tutmuş yöresel meyve türlerinin sergilendiği alanlar, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri mevcut."

Gümrükçüoğlu, konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'a, Trabzon Botanik’in şehre kazandırılması sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür ederek Erdöl'e plaket takdim etti. Törende ayrıca Trabzon Botanik'e katkı sunanlara Yavuz ve Gümrükçüoğlu tarafından plaket verildi.

Trabzon Botanik, dualarla açıldı

Daha sonra il protokolünün katılımıyla dualar eşliğinde Trabzon Botanik'in açılışı yapıldı.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, Trabzon Botanik'i gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görevlilerce söz konusu alanda icra edilen tüm çalışmalar hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Açılışa, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora ve Adnan Günnar, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Trabzon Botanik'te, kaskatlı havuzlar, yürüyüş yolları, gölet, teraslar, amfi basamakları, çim amfi, pergola, hayal evi, çocuk oyun alanları, kır kahvesi, herbaryum, Trabzon evi, çocuk oyun evi, Trabzon'u tanıtıcı figürleri ve logolar da yer alıyor.