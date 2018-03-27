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Trabzon'da 500 kişilik ekip derede kaybolan polisi arıyor

TRABZON'un Maçka ilçesinde sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı (26) arama çalışmaları sürüyor. Kayıp polis, 500 kişilik ekiple aranırken akıntının kesilmesi için dereye bent yapımına başlandı.

  • DHA
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Maçka’da 22 Mart Perşembe günü, sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı kazada akıntıya kapılıp kaybolan polis Mehmet Ayan'ın bulunması için başlatılan arama çalışmasına 6'ncı günde devam edildi. AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan görevlilerle polis ve jandarmadan oluşan 500 kişilik ekip, kayıp polisi arama çalışmalarını sürdürdü.
 
Derede kaybolan polisi 500 kişilik ekip arıyorEkip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere’de polis Ayan’ı aradı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 4 drone ile 1 helikopterin de kullanıldığı arama çalışmasına, Rize ve Artvin'den gelen dalgıç polisler de eşlik etti. Debisi yüksek Değirmendere’de arama yapan dalgıçlar, zaman zaman zor anlar yaşadı.
 
Dalgıç polislerden biri arama sırasında suda akıntıya kapılırken, kıyıya çıkmayı başardı. Yüksek debili Değirmendere’de, akıntının kesilmesi için bent yapımına da başlandı. Bentle birlikte akıntısı azaltılacak derede, aramanın kolaylaştırılması planlanıyor. 
 
Derede kaybolan polisi 500 kiÅŸilik ekip arÄ±yor
 
AİLE, BÖLGEDEN AYRILMIYOR
Suda akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın annesi Ayşe, babası İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerde Türk Kızılay'ı tarafından kurulan çadırda bekleyen acılı aile, bir an olsun bölgeden ayrılmıyor.
 
1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI
Kaza, 22 Mart’ta saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere’ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

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