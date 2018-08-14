Trabzon'da otomobil çay bahçesine uçtu: Bir kişi öldü
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bir otomobilin çay bahçesine uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Alınan bilgiye göre, ilçenin Akköse mahallesinde Yavuz Selim Şengül idaresindeki araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu çay bahçesine yuvarlandı.
Trabzonda otomobil çay bahçesine uçtu: Bir kişi öldü
Kazada Şengül olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürerken, Yavuz Selim Şengül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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