Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Araklı-Bayburt karayolunun Tilkibeli mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, araçtakilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Aracın bulunduğu noktaya yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu ulaşabilen ekipler, otomobildeki Ayşe Tortum (19), Ayşe Bağcacı (22) ile Yusuf Dumanlı'nın (20) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçta yaralı halde bulunan Abdullah Batur (23), hastaneye kaldırıldı.