Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Trabzon'un Araklı ilçesinde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzon'un Araklı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Araklı-Bayburt karayolunun Tilkibeli mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, araçtakilere ulaşmak için çalışma başlattı.
 
Aracın bulunduğu noktaya yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu ulaşabilen ekipler, otomobildeki Ayşe Tortum (19), Ayşe Bağcacı (22) ile Yusuf Dumanlı'nın (20) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Araçta yaralı halde bulunan Abdullah Batur (23), hastaneye kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Meksika'daki depremde koca bina böyle sallandı

Meksika'daki depremde koca bina böyle sallandı

FIFA Yılın 11'i için adayları açıkladı

FIFA Yılın 11'i için adayları açıkladı

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Türk kahvesinin faydaları

Türk kahvesinin faydaları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA