Trabzon’da sınıfta sıkılan parfüm öğretmen ve öğrencileri hastanelik etti
Trabzon’da, Bener Cordan Ortaokulu'nda sınıfta sıkılan parfümden etkilenen 1 öğretmen ve 17 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastanede tedaviye alındı.
- DHA
Ortahisar ilçesindeki Bener Cordan Ortaokulu 6-E sınıfında, saat 12.00 sıralarında bir öğrencinin sıktığı parfümün kokusundan etkilenen sınıf öğretmeni E.H. ile öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikâyeti başladı. Öğretmen ve öğrenciler okul idaresi tarafından çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan 17 öğrenci ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
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