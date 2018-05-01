Trabzon’daki şal kavgasının detayları da ortaya çıktı

Trabzon'da üniversite öğrencisi Gizem Naz Ü.'nün hakkında 1.5 yıl hapis istemiyle dava açılmasıyla sonuçlanan şal kavgasının detayları ortaya çıktı. Tarafların ifadelerine göre Gizem Naz Ü. müşteri olarak kafeden aldığı şalı 6 ay boyunca getirmeyince, kafe sahibi Selahattin A' kafenin önünden geçen Gizem Naz Ü.'den şalı istedi. Gizem'in yanındaki arkadaşı Erhan C. de müdahil olunca kavga çıktı. Kafe sahibinin oğlu ve bir çalışanı da olaya karıştı. Gizim Naz Ü. bu sırada kül tablasıyla kafe çalışanı Gökhan K'nın kafasını yardı. Taraflar karakolda birbirini suçladı.

'6 AY OLDU ŞALI GETİRMEDİ'

İşte olayların taraflarının ağzından yaşananlar:

Olayın merkezindeki kafe sahibi Selahattin A.'nın ifadesi şöyle: 'Bundan yaklaşık 6 ay önce kafeye müşteri olarak gelen Gizem Hanım'a üşümesin diye bir şal emanet vermiştim. Fakat aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen şalı getirmedi. Değişik zamanlarda gördüğümde şalı istedim, getirmeyeceğini söyledi. Bayan olduğu için üstelemedim. Olay günü tesadüfen sinemanın önünde kendisini gördüm. Telefonla görüşüyordu. Omzuna dokundum 'Şalı hâlâ getirmediniz?' diye sordum. Araya (arkadaşı) Erhan adlı şahıs girdi. Ben de buna 'O zaman gel de beraber konuşalım' dedim. Şahsa 'Bu şal verin, bakınız aylardır bayan şalı vermiyor' demem üzerine bana 'Vermem, vermeyeceğim de o şalı, gel de al' dedi. Yakama sarıldı. Beni iteklemesi ile ben de sırtüstü yere düştüm. Benim yere düştüğümü gören çalışanım Gökhan ve oğlum Oğuzhan şahsın yanına geldiler. Arbede yaşandı. Olayın sonrasında Erhan kül tablasını eline alarak işyerine geldi, işyerime zarar verdi. 'Oğlum yaşındasın' diyerek sakinleştirmeye çalıştım. O ise 'Şimdi elime silah alsam, kafana sıksam ne yaparsın' diyerek beni tehdit etti. Kendisinden ve Gizem'den şikayetçiyim'

'DÜZGÜN İSTESE GETİRİRDİK'

Erhan C.'nin ifadesi: 'Gizem'e verilen şalı istedi. Bu şal konusuyla ilgili daha önceden de Gizem'i arayıp rahatsız ettiğini bildiğim için şahsa 'Adam gibi isteseydin' getirirdim. dedim. 'Benim şalım nerede!' diye tutturunca ben de 'Abi 40 yaşında adamsın, adamakıllı istersen getiririm' dedim. Daha sonra oradan uzaklaştım. Sinemaya girdiğimde arkamdan gelip kolumdan çekti, oğlu ve çalışanı Gökhan ile beni darp ettiler. Gizem'e de sinkaflı küfür ettiler. Şikayetçiyim'

Kafe sahibinin oğlu Oğuzhan'ın ifadesi: 'Gizem 6 ay önce işyerimize müşteri olarak geldi. Üşüdüğü için şal verdik. Şalı götürdü, geri getirmedi. Babam bu bayanı sinemanın önünde gördü. Kibar bir dille şalı istedi. Araya Erhan adlı şahıs girdi. Babamın boğazını sıktı, yere düşürdü. Gizem bana sinkaflı küfür etti. İşyerimize girerek zarar verdiler. Şikayetçiyim'

'BANA KÜFRETTİLER'

Olayın kahramını Gizem Naz Ü.'nün ifadesinde şal hakkında bir bilgi yok. Gizem Naz Ü. şunları anlatıyor: 'Selahattin A. beni gördü. Omzuma dokundu. Neden dokunduğunu sorduğumda tekrar dokundu. Bana rahatsızlık verdiği için sinema içindeki arkadaşım Erhan'a haber verdim. Şahıs Erhan'a doğru gitti. Kolundan tutarak dışarı çıkarmaya çalıştı. Erhan'ın boğazını sıkmaya başladı. Oğuzhan ve Gökhan adlı şahıslar da kolumdan sert bir şekilde tutarak kolumu kızarttı. Üçü birden Erhan'ı yandaki düğün salonuna soktular. Sonra Erhan çıktı yanıma geldi. Sonra üçü birden gelip Erhan'a tekme tokat saldırdılar. Şahıslara ne yaptıklarını sordum. Gökhan adlı şahıs bana 's..tir git' didi. Ben ise bir bayana bu şekilde hitap edemeyeceğini söyledim. O da bana 'S.kerim bayanını' dedi. Ben bunlara bir şey yapmadım. Şikayetçiyim.'

'ÖNDEN VE ARKADAN KAFAMA VURDU'

Kafası yarılan Oğuzhan K. da ifadesinde küfür ettiğini kabul ederek yaşananları şöyle anlattı:

'Elinde küllükle işyerimize geldi. Selahattin beyi tehdit etti. Kız arkadaşı Gizem de kapıya vurdu. Müşteriler rahatsız olmasın diye birkaç kez uyardım. Gizem de 'Ben bayanım' diyerek kapıya tekrar vurunca ben de 'Senin gibi bayanı sinkaf ederim' diye hakaret ettim. Erhan bunu duyunca koşarak geldi. Beni yere yatırdı, yaralanmama sebep oldu. Gizem de benim kafamın önüne ve arkasına küllük ile vurdu. İşyerindeki rafları dökerek zarar verdiler. Gizem'den şikayetçiyim.”

(Milliyet)