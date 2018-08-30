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Trafik levhaları hedef tahtası oldu

AKSEKİ- İbradı karayolundaki trafik uyarı levhaları hedef tahtası haline geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş ettiği levhalar delik deşik oldu.

  • DHA
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Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda; kazaların önlenmesinde büyük önem taşıyan, sürücülere kolaylık sağlayıp, kılavuzluk eden, can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik akışının düzgün ilerlemesi için hayati önem taşıyan yol kenarlarındaki trafik uyarı levhaları, sorumsuz kişi veya kişilerin hedefi oldu. Tüfek veya tabancalarla hedef tahtası haline getirilen levhalar delik deşik oldu.
 
Trafik levhalarının bu durumuna tepki gösteren sürücüler, "Tabelalara kurşun atanlar hem çevre için büyük tehdit oluştururken milli servete de zarar veriyor. Trafik levhaları sürücülerimizin rehberidir" dedi.
 

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