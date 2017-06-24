Tokat'ta trafik polislerinden sürücülere spor uygulaması

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle Niksar ilçesi D-100 karayolunda uygulama yaparak sürücülere su, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Daha sonra araçtan indirilen sürücüler uygulama noktasına yerleştirilen spor aletlerine yönlendirildi. Burada bir süre spor yaptırılan sürücülerin kaslarını açmaları ve dikkatlerini toplamaları sağlandı. Uygulama noktalarını gezen Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise sürücüler ile sohbet ederek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

"KAS AÇMA HAREKETLERİ İLE RAHATLAMIŞ OLUYORLAR"

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, sürücüleri hem trafik kazalarına karşı bilgilendirmek hem de onlarla sohbet ederek hava almalarını ve dikkatlerinin dağılmasını önlemek amacıyla böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. İl Emniyet Müdürü Topaloğlu, "Türkiye genelinde bayram arifesi olması nedeniyle yollarımız oldukça yoğun. Biz de trafik kazalarını asgariye indirmek hatta hiç olmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bütün personelimiz görevi başında. Hem trafik ekiplerimizle hem de jandarma trafik ekiplerimizden yardım alarak şehirlerarası ve şehiriçi yollarımızda bayram nedeniyle ek tedbirler aldık. Malum Türkiye´nin kanayan yarası bayram arifelerinde ölümlü trafik kazaları çok olmaya başladı. Yollarımız düzeldi ama araçlarımız daha süratli gitmeye başladı. Özellikle uzun yol sürücülerinin tabi belli bir dayanma gücü var. Hava da sıcak, yorgun oluyorlar. Trafik kontrolü yaparak yolcularımızı dinlendirmiş oluyoruz. Çünkü sürücüler farketmiyor. Uzun yoldan geldiği için refleksleri yavaşlıyor ve bunun sonucunda da trafik kazaları meydana geliyor. Bu da bizi üzüyor. Bununla ilgili arkadaşlarımız bir fikir geliştirdi. Buraya spor aletleri koyduk. Böylece sürücüler kas açma hareketleri yaparak rahatlamış oluyor´´ dedi.

"SPOR SAYESİNDE AÇILDIK"

İstanbul´dan memleketine giden Adem Ateş, uygulamanın yerinde ve sağlıklı bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Uzun yolda ister istemez yoruluyorsunuz. Özellikle bayram öncesi İstanbul´dan ciddi bir trafik yoğunluğu ile geldik. Yolda da ister istemez yoruluyorsunuz. Bu uygulama yolun kalan kısmı açısından çok önem arz ediyor" dedi. Ankara´dan Gümüşhane´ye giden Erdem Korkmaz ise, "Çok güzel yerinde bir uygulama bu uygulamalar çoğalır ve diğer bölgelerde de olur. Bu spor sayesinde açıldım" diye konuştu.