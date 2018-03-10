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Traktörle tarla sürerken 2 yaşındaki uyuyan kuzeninin üzerinden geçerek öldürdü

Adana'da bir kişi, traktörle tarla sürerken tarlada uyuyakalan 2 yaşındaki kuzeninin üzerinden geçerek ölümüne neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Karataş ilçesine bağlı Çimenli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazisinin bir bölümünü sera yapan Abüzer Şahin (22), traktörle toprağı sürmeye başladı. Oyuncak arabasıyla civarda oynayan kuzeni Hasan Ali Şahin de (2) bir süre tarlada oynayıp uyuyakaldı. Şahin, tarlayı sürmeye devam ederken onu görmeyerek, küçük çocuğun üzerinden geçti. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen Şahin'i uyardı. Vatandaşların çağırdığı ambulans ile Adana Devlet Hastanesine getirilen çocuk hayatını kaybetti. Jandarma ise Abüzer Şahin'i gözaltına aldı. Hasan Ali'nin öldüğü duyan yakınları ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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