Trakya'da cuma günü yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hüküm sürdüğü Trakya'da yarın sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumadan itibaren ise soğuk hava sisteminin etkisiyle sağanakların Trakya'da yoğun kar yağışına dönüşeceği ve Marmara Bölgesi'ni etkileyeceği öngörülüyor.

Tahmine göre, kar yağışı cumartesi günü İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerini etkileyecek. Pazar günü ise Trakya ile Ege kıyıları ve Akdeniz hariç yurdun tamamında etkili olacak.

Hava sıcaklıkları kar yağışlı bölgelerde cuma gününden itibaren hissedilir ölçüde düşecek.