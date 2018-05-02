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Tramvayda yolculuk eden bir genç ayakkabısı olmayan çocuğa kendi ayakkabılarını verdi

SAMSUN’da tramvayda yolculuk eden bir genç, ayağında ayakkabısı bulunmayan bir çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yoluna çorapla devam etti.

  • DHA
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Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk eden, bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı. Genç sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yoluna devam etti. Gencin davranışı tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
 
Bu arada, Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ görevlilerinin, teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım ettiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.
 

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