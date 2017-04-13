TRT 1 Biss Key ayarları 2017 güncel TRT 1 uydu frekansı

Evlerinde uydu alıcısı bulunduran futbol severler için bazı maçları izlemek sorun olabiliyor. Uluslar arası yayıncılık kuralları gereği, uydu cihazları maçlar esnasında şifreye girebiliyor. Bu sorunu yaşamak istemeyen futbol severler TRT 1 Biss Key ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor ve güncel 2017 TRT 1 uydu frekansı öğrenmek istiyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarından yayınlanacak O.Lyon – Beşiktaş maçı öncesi TRT 1 Biss Key ayarları nasıl yapılır sorusunun yanıtı haberimizde bulunuyor.

TRT 1 GÜNCEL UYDU FREKANSI (2017)

TRT 1 uydu frekans ayarları aşağıdaki gibidir.

Türksat 2A - TRT 1 FREKANS 11919 V - Dikey Bati 24444 3/4 512 513

Türksat 3A -> TRT 1 FREKANS 11096 H - Yatay Dogu 30000 5/6 512 513

TRT 1 BİSS KEY AYARLARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 şifre kaldırmak için yapılması gerekenler şöyle; Öncelikle BİSS KEY şifresini uydu alıcısının şifre bölümüne girmelisiniz. (Uydu alıcınının Biss Key özellikli olması önemlidir.) Bu sayede TRT 1 şifre uygulamasının önüne geçilebilir.

Öte yandan TRT 1 şifre uygulaması UEFA AVRUPA lİGİ maçlarının devam ettiği süre boyunca uygulanacak.

TRT 1 BISS Şifresi;

Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 “SIFIR” Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)