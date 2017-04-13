Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

TRT 1 Biss Key ayarları 2017 güncel TRT 1 uydu frekansı

TRT 1 Biss Key ayarları nasıl yapılır? UEFA Avrupa Ligi’nde O.Lyon Beşiktaş maçının saatinin yaklaşmasıyla, 2017 güncel TRT 1 uydu frekansı ve TRT 1 Biss Key bilgileri merak ediliyor. Uluslar arası yayıncılık kuralları gereği, uydu yayınlarında maçlar şifreye girebiliyor. Bu sorunu aşmak için gerekli bilgiler haberimizde bulunuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Evlerinde uydu alıcısı bulunduran futbol severler için bazı maçları izlemek sorun olabiliyor. Uluslar arası yayıncılık kuralları gereği, uydu cihazları maçlar esnasında şifreye girebiliyor. Bu sorunu yaşamak istemeyen futbol severler TRT 1 Biss Key ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor ve güncel 2017 TRT 1 uydu frekansı öğrenmek istiyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarından yayınlanacak O.Lyon – Beşiktaş maçı öncesi TRT 1 Biss Key ayarları nasıl yapılır sorusunun yanıtı haberimizde bulunuyor.

TRT 1 GÜNCEL UYDU FREKANSI (2017)

TRT 1 uydu frekans ayarları aşağıdaki gibidir.

Türksat 2A - TRT 1 FREKANS 11919 V - Dikey Bati 24444 3/4 512 513 

Türksat 3A -> TRT 1 FREKANS 11096 H - Yatay Dogu 30000 5/6 512 513

TRT 1 BİSS KEY AYARLARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 şifre kaldırmak için yapılması gerekenler şöyle; Öncelikle BİSS KEY şifresini uydu alıcısının şifre bölümüne girmelisiniz. (Uydu alıcınının Biss Key özellikli olması önemlidir.) Bu sayede TRT 1 şifre uygulamasının önüne geçilebilir.

Öte yandan TRT 1 şifre uygulaması UEFA AVRUPA lİGİ maçlarının devam ettiği süre boyunca uygulanacak.

TRT 1 BISS Şifresi;

Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)
Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)
Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 “SIFIR” Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA