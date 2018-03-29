TSK 98/2 askerlik yeri sorgulama ekranı 2018 Askerlik yeri öğrenme işlemi nasıl yapılır

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 98/2 Askerlik yeri nasıl öğrenilir? Silah altına ne zaman girilecek? sorusuna yanıt aranıyor. Askerlik yerleri 98/2 celbinde askere gidecek olan gençlerin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Tecillerini bozdurarak uzun ve kısa dönem sınıfında askerlik görevini yerine getirecek olan gençler, 98/2 askerlik yeri sorgulama işlemini araştırıyor. 98/2 askerlik yerleri, vatani görevlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Acemi ve usta birliklerini merak eden vatandaşlar, 98/2 askerlik yeri sorgulama işlemi ile bu detayları öğrenebilecek. İşte 98/2 Askerlik yeri öğrenme işlemi ve TSK'dan yapılan son açıklama...



98/2 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



98/2 celp döneminde askere gitmek isteyen gençler, başvurdukları vatani görev için yerlerin açıklanmasını bekliyor. Mayıs ayı itibariyle celp altına alınacak bireyler, 14 Nisan 2018 tarihinde (Tarih değişkenlik gösterebilir) askere ne zaman gidebileceklerini öğrenebilecek.







Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.



T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.





Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.



Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.



Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.



SİLAH ALTINA NE ZAMAN GİRİLECEK?



98/1 döneminde askere gidecek olan vatandaşların silah altına alınacağı tarih, A grubu olarak askere gidecekler için 3 ila 8 Mayıs arasında olacakken, B grubu olarak askere gidenler için bu tarih Haziran ayının ilk haftası olacaktır.







98/2 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, msb.gov.tr resmi internet sitesi aracılığıyla 2018 Şubat 98/2 celp alımlarıyla ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirerek, 2018 Mayıs celbinde askeri birliğe katılım gösterecek olan adayların acemi birlikleri 14 Nisan 2018 tarihinde (değişkenlik gösterebilir) şeklinde duyuru yayımlandı.



E-DEVLET ŞİFRENİZİ ÜCRETSİZ NASIL YENİLEYEBİLİRSİNİZ?



e-Devlet Şifrenizi unutursanız yeniden temin etmek için PTT şubelerine başvurmak zorunda değilsiniz. Eğer daha önce kullanıcı profilinize cep telefonu bilginizi tanımladıysanız, şifrenizi kendi kendinize ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz. Şifre yenileme işlemini bu adresten gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca e-imza, mobil imza ve https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris adresini kullanarak internet bankacılığı ile şifre yenileme işlemi yapabilirsiniz.



CELP NEDİR?



Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.