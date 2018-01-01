Tüfekle oynayan çocuk kazara 75 yaşındaki kadını öldürdü

Olay, dün akşam saatleri Aktefek Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Akyazı'dan annesiyle birlikte Aktefek'teki dede evlerine giden 13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynadığı sırada tüfek kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, namaz kılan 75 yaşındaki Rabia Baltürk'e isabet etti. Kazayla vurulan Baltürk, olay yerine çağrılan ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.