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Turist taşıyan minibüs yangında küle döndü

Antalya’nın Aksu ilçesinde turizm alanında seferler yapan bir minibüs park halindeyken çıkan yangında küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken diğer araçlar da zarar gördü.

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Olay Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bir otoparkta meydana geldi. Park halinde bulunan 52 EV 042 plakalı minibüsten dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede minibüsün her tarafını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken minibüsün yanında park halinde bulunan bir başka midibüs ise maddi zarar gördü. Yangının araç park halindeyken çıkması ise olası bir facianın önüne geçti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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