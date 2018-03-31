Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da her sabah yüzlerce kişinin gökyüzündeki balonların dansını izlemek için geldiği Göreme’de ki Aşıklar Tepesi bu kez ilginç bir olaya sahne oldu. Kırgız kızın erkek arkadaşını dakikalarca tokatlaması, fotoğraf çekmek için gelen turistlerin manzaradan daha çok ilgisini çekti.