Turizmin uzaktan sevilesi noktaları
Ülkelerin en büyük gelir kaynaklarından turizm aynı zamanda kültürel ve doğal zenginliklerin de kirlenip yok olmasına neden oluyor. Bu tehlikeye dikkat çeken ‘Fodor’s Travel dergisi, 2018’de seyahat edilmemesi gereken yerlerle ilgili kara liste hazırladı.
Her yıl yayımladığı “Go List (Seyahat Edilmesi Gereken Yerler Listesi)” yanında son yıllarda bir de “No List (Seyahat Edilmemesi Gereken Yerler Listesi)” yayımlamaya başlayan dergi, 2018’de okurlarına aralarında Dünya Harikaları’nın da bulunduğu 10 farklı destinasyona seyahat etmekten kaçınmalarını önerisinde bulundu, Listede aşırı turist ilgisinin doğal dengeye ve kültürel dokuya zarar verdiği turizm destinasyonlarının yanı sıra siyasi kaygıların ve güvenlik endişelerinin bulunduğu ülkeler yer aldı.
Tac Mahal’e ‘çamur maskesi’
17. yüzyılda Hindistan Hükümdarı Babür Şah tarafından yaptırılan mozolenin kubbesi ve 4 minaresinde hava kirliliği nedeniyle oluşan sararmanın giderilmesi için yapıya çamur sıvanacağı ve uygulamanın marta kadar süreceği belirtildi.
Ayrımcı Missouri
ABD’nin Missouri eyaleti de ayrımcı yasaları ve ceza sistemindeki bozukluklar nedeniyle derginin kara listesinde yer aldı. Eyaletin kısa süre önce çalışanların, etnik ayrımcılık yaptıkları gerekçesiyle işverenlerine dava açmasını yasaklayan bir düzenlemeyi kabul ettiğini hatırlatan dergi, kısa süre önce Kansas’ta iki kişinin Müslüman oldukları şüphesiyle polisler tarafından takip edilip vurularak öldürüldüğüne dikkat çekildi.
Cinayetler ülkesi Honduras
Orta Amerika ülkesi Honduras da dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olması nedeniyle listede yer aldı.
Everest çok pahalı
Dergi, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı’nı da hayati tehlikesi ve 25 bin dolar ila 45 bin doları bulan maliyeti nedeniyle tavsiye etmedi. Bu yıl tırmanış mevsiminde 6 dağcının hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.
Belirsiz Küba
Orta Amerika ülkesi Küba da siyasi belirsizlikler nedeniyle bilhassa ABD vatandaşları için seyahat edilmemesi gereken yerler arasında sayıldı.
ÇİN SEDDİ TEHLİKEDE
2 bin yıldır ayakta duran Çin Seddi’nin günümüzde turizm, madenclilik, inşaat ve tarım nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.
NEFES ALAMAYAN YERLER
Büyük Okyanus’ta yer alan Galapagos Adaları’nın yalıtılmış konumundan ötürü zengin bir flora ve faunaya sahip olduğuna dikkati çeken dergi, bu zengin ekosistemin yoğun turist akınından dolayı tehlike altında olduğuna işaret etti. Dergi, aşırı turist ilgisinden olumsuz etkilenen başka örneklere de yer verdi: İtalya’nın Venedik’e zarar verdiği gerekçesiyle büyük yolcu gemilerinin limana demirlemesini yasakladığını, Peru’nun Maçu Piçu harabelerine ziyaretçi sayısını sınırladığını ve Tayland’ın Koh Taçai Adası’nın, doğal güzelliklere verdikleri zarar nedeniyle turistlere aylarca kapatıldığı hatırlatıldı.
MYANMAR’DA ETNİK TEMİZLİK
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