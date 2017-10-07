Türk İşadamından Dünyanın 5. Maden ve Değerli Taşlar Müzesi

“Maden ile ilgili bir rüya görülse, o rüya ancak kurduğumuz müzedeki dekorasyon, içeriği olan madenler ve değerli taşlar olabilir” diyen Bozdemir, yapay olmaktan daha çok doğal bir maden ve jeoloji müzesi, dünyanın her yerinden, Brezilya’dan tutun da Güney Afrika’dan, Toros’un dağlarından tutun da Tibet yaylarından gelen taşlar ve değerli madenler müzemizde sergilenmektedir.” diye belirten Maden ve Değerli

Taşlar Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Bozdemir, dünyaya Türkiye’nin kültür hizmeti olan yatırımlarının ve çalışmalarının süreceğini ekledi.

Kurulmuş olan Türkiye ve Gürcistan’daki bu müzeler, yine başkanının ismini taşımakta. Dünyanın tek müzeler, maden ve değerli taşlar müzeleri fikri, uygulayıcısı ve sahibi olan PressGrup, yıl sonuna kadar birkaç ülkede daha müzeler zincirine yeni halkalar eklemeyi düşünüyor.