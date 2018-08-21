Türk Kızılayı 2 bin 100 hisse kurbanı Makedonya'da kesti

Türk Kızılayı tarafından bayramın ilk gününde Makedonya’nın güneydoğusundaki Vasilevo Belediyesi’ndeki bir mezbahada toplam 2 bin 100 küçükbaş hayvan kesildi.

Kızılay tarafından Doğu Makedonya Türkleri Derneği, Merhamet Derneği ve Makedonya Kızılhaçı işbirliğinde gerçekleşen kurban kesim ve dağıtım törenine Kızılay şube başkanları ile Kızılay ve Kızılhaç gönüllüleri katıldı.

Kurban etleri, çoğunluğu Doğu Makedonya’daki yörük köyleri olmak üzere Makedonya genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtıldı.

Türk Kızılayı Makedonya Kurban Kesimi Ekip Başkanı Ahmet Erbil, AA muhabirine, Kızılay'ın 1869’den beri 150 yıldır dünyada dünyada insan ızdırabını dindirmek için çalıştığını anımsattı.

Kızılay olarak 11 yıldır tüm dünyada ve Türkiye’de kesmiş oldukları kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıtıp mazlumların sofralarına ulaştırdıklarını ifade eden Erbil, bu yıl da Kurban Kesim Kampanyası’nda Kızılay olarak 4 kıtada 40 ülkede yaklaşık 85 bin kişi için kurban kestiklerini vurguladı.

Makedonya’nın Radoviş kentinde yaptıkları kesim sonrasında kurbanları ülke genelinde dağıtıp ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendireceklerini dile getiren Erbil, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı yardım kuruluşlarından olan Kızılay bu yıl, Balkanlarda; Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Moldova, Romanya ve Sırbistan, Afrika’da; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Uganda, Kenya, Somali, Tanzanya; Asya’da Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Afganistan; ve Orta Doğu’da Irak, Lübnan, Ürdün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Yemen, Kudüs ve Gazze ile birlikte Filistin ve bu yıl ilk defa Güney Amerika ülkesi olan Ekvator’da olmak üzere yaklaşık 40 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek."

Türk Kızılayı, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleri ülkede toplam 2 bin 100 hisse kurban etini 8 bin 400 aileye dağıtacak.